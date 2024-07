«Accesso al mare chiuso, vogliamo vedere gli atti» 

L’Hotel Torre Salinas chiude all’improvviso l’accesso pedonale al mare e – a distanza di due settimane dal Consiglio comunale in cui veniva assicurata un’ordinanza per intimare la riapertura alla società che lo gestisce – nulla è cambiato. Per questo i consiglieri di minoranza di Obiettivo Muravera hanno protocollato una richiesta di accesso agli atti: «Lo abbiamo fatto – sottolineano Gianfranco Sestu, Andrea Zinzula e Francesca Mattana - per ricevere copia della missiva inviata alla società e soprattutto copia dell’ordinanza che non risulta pubblicata all’albo pretorio ma è stata annunciata nei giorni scorsi per capire quali tempistiche di ripristino del passaggio siano state date e per verificare se la stessa sia stata recapitata anche agli altri enti competenti per conoscenza».

La minoranza – così come già messo in evidenza dal sindaco Piu – ribadisce che «quell’accesso è storico e la concessione edilizia rilasciata nel 2011 e le successive contenevano di fatto la prescrizione di lasciare sempre aperto l’accesso». Il primo cittadino, dal canto suo, ribadisce che quel passaggio deve essere riaperto e che il Comune sta lavorando sodo in questa direzione. In programma, fra le altre cose, anche un vertice col responsabile della società che gestisce l’hotel a 4 stelle di proprietà della Curia. Hotel che è sorto al posto della vecchia colonia marina costruita su un terreno donato alla chiesa con un vincolo ben preciso: garantire le vacanze al mare ai bambini poveri. Oggi accade esattamente l’opposto.