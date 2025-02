«Accesso al credito, troppe incognite» 

Tra i problemi del mondo dei campi c’è quello del credito: «Il settore bancario moderno fa fatica ad accettare i rischi connessi alle attività agricole», spiega Gian Battista Monne, 49 anni, da un anno e mezzo direttore regionale di Confagricoltura.

«Prima c’erano le casse rurali, oggi invece scontiamo il passaggio a una disciplina bancaria che tratta il credito al comparto agricolo come quello dedicato a qualsiasi altro settore imprenditoriale». Invece agricoltura e allevamenti devono fare i conti con incognite difficilmente inquadrabili: il clima, gli attacchi parassitari, le malattie degli animali. «Il credito agrario prima rendeva più semplice l’accesso ai prestiti. Bisogna tornare a programmare politiche pubbliche di intervento sul credito», dice Monne, «una buona impresa non può prescindere dalle relazioni con il sistema bancario». La programmazione è fondamentale. Anche quando si parla di altre emergenze come quella della lingua blu: «Dobbiamo evitare che le vaccinazioni arrivino all’ultimo momento. Le ultime campagne sono partite troppo tardi, a luglio: il periodo ideale è tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera».

RIPRODUZIONE RISERVATA