Accesso agli atti, minoranza all’attacco  

La richiesta di accesso agli atti non ha avuto nessuna risposta, ecco perché i consiglieri non solo hanno inviato un nuovo sollecito al Comune ma si sono rivolti anche al prefetto di Oristano Salvatore Angieri e al segretario comunale. Ad Arborea il braccio di ferro tra il Comune e i consiglieri di minoranza Luca Montisci, Giovanni Marras e Marco Pinna continua. Le istanze, protocollate tra aprile e maggio 2025, riguardano la delibera di approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2022, il piano economico finanziario della Tari 2024, i costi operativi di gestione del servizio rifiuti, il piano esecutivo di gestione 2025, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per gli anni 2021 e 2023 infine la corrispondenza intercorsa con il garante del contribuente per la Sardegna. «Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta, neppure interlocutoria, da parte degli uffici comunali- dicono i tre consiglieri - l’accesso alla documentazione è funzionale all’esercizio del mandato elettivo e al controllo dell’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi, a garanzia dell’interesse pubblico e della corretta gestione delle risorse dell’Ente». ( s.p. )

