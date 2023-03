Accesso agli atti: «L’amministrazione rispetti le regole» 

«Particolare rispetto da parte dell’amministrazione comunale alla normativa in materia di accesso ai documenti, soprattutto quando le richieste sono motivate e finalizzate all’espletamento del mandato elettorale dei consiglieri comunali, come prevede la legge sulla trasparenza amministrativa». È la risposta dell’assessorato regionale agli Enti Locali alla nota del gruppo di minoranza di Arbus sullo stop del Comune alla lettura completa degli atti al protocollo informatico dell’ente, da ottobre limitata alla visione dell’oggetto.

Una risposta che non ha convinto l’opposizione, al contrario ha accesso di più il dibattito politico sull’argomento fino a una mozione che verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale.

«In questo periodo - incalza il consigliere Agostino Pilia – abbiamo presentato diverse richieste di accesso agli atti, nessuna risposta. In ogni caso il divieto appare un paradosso: da un lato non c’è personale per soddisfare le nostre richieste, dall’altro ci negano il fai da te attraverso l’uso della password di servizio, proprio al fine di evitare che le continue domande di accesso si trasformino in un aggravio dell’ordinaria attività amministrativa».

Sulla vicenda interviene anche il capogruppo Michele Schirru: «Un provvedimento che ostacola la nostra attività amministrativa». Il sindaco Paolo Salis resta convinto della bontà dell’iniziativa: «Non ci sarà alcun passo indietro, questa è la strada giusta che evita di ufficializzare atti riservati. Il mancato rilascio degli atti è dipeso dal numero abnorme degli allegati, se dovessimo rilasciarli tutti che senso avrebbe oscurarli?».