Accesso agli atti, in campo la Procura 

La consigliera Anita Tatti contesta le giustificazioni del sindaco: «Su 4650 documenti in arrivo e in partenza tra il 21 ottobre e il 19 dicembre abbiamo chiesto di poterne visionare 198; su 2200 protocolli tra il 20 dicembre e il 25 gennaio abbiamo chiesto di poterne controllare 99. Non abbiamo mai avuto risposte». Il primo cittadino ricorda che «la scelta di oscurare il protocollo, esclusa la lettura dell’oggetto, nasce da un abuso che la minoranza ha commesso quando ha acquisito un atto sull’avvio di un procedimento amministrativo nei confronti di un imprenditore e ne ha dato lettura in consiglio comunale, con tutti i riferimenti per risalire alla persona interessata. Altro che spegnere la democrazia, è stata violata la segretezza che vincola i consiglieri, quando c’è di mezzo la privacy. Su questa vicenda ci sono delle indagini in corso. Se il Comune dovesse essere chiamato in causa, saremo obbligati a difenderci».

La vicenda dell’accesso agli atti nel Comune di Arbus finisce con un esposto in Procure. Dopo le interrogazioni e le proteste in aula la minoranza ha deciso di rivolgersi alla magistratura. L’ultima riunione del Consiglio comunale è stata caratterizzata da continui scontro tra l’opposizione e la maggioranza. Il dibattito si volto in un clima di tensione.

La vicenda dell’accesso agli atti nel Comune di Arbus finisce con un esposto in Procure. Dopo le interrogazioni e le proteste in aula la minoranza ha deciso di rivolgersi alla magistratura. L’ultima riunione del Consiglio comunale è stata caratterizzata da continui scontro tra l’opposizione e la maggioranza. Il dibattito si volto in un clima di tensione.

Le accuse

«Ci hanno tolto la possibilità di visionare gli atti al protocollo informatico – afferma il consigliere di minoranza Agostino Pilia - la richiesta di accesso agli atti rimane lettera morta. Stanno uccidendo la democrazia. Adesso basta. Ci siamo già rivolti alla Procura e abbiamo contattato contattato un avvocato. Chiediamo di svolgere la funzione di consiglieri comunali, nulla di più».

La consigliera Anita Tatti contesta le giustificazioni del sindaco: «Su 4650 documenti in arrivo e in partenza tra il 21 ottobre e il 19 dicembre abbiamo chiesto di poterne visionare 198; su 2200 protocolli tra il 20 dicembre e il 25 gennaio abbiamo chiesto di poterne controllare 99. Non abbiamo mai avuto risposte». Il primo cittadino ricorda che «la scelta di oscurare il protocollo, esclusa la lettura dell’oggetto, nasce da un abuso che la minoranza ha commesso quando ha acquisito un atto sull’avvio di un procedimento amministrativo nei confronti di un imprenditore e ne ha dato lettura in consiglio comunale, con tutti i riferimenti per risalire alla persona interessata. Altro che spegnere la democrazia, è stata violata la segretezza che vincola i consiglieri, quando c’è di mezzo la privacy. Su questa vicenda ci sono delle indagini in corso. Se il Comune dovesse essere chiamato in causa, saremo obbligati a difenderci».

Le consulte

Il clima di tensione in Consiglio ha condizionato anche la proposta di istituire tre consulte. La minoranza le ha bocciate e al momento del voto ha abbandonato l’Aula.

La polemica era scoppiata già durante la discussione nelle commissioni consiliari. «La consulta per le attività produttive - ha detto l’assessore al turismo, William Collu - nasce con lo scopo di coinvolgere i titolari di imprese e negozi, uno strumento in più, quasi inedito, per il momento a livello sperimentale» La replica del capogruppo di minoranza, Michele Schirru, è stata un no, forte e deciso: «Per quanto riguarda le produttive abbiamo una commissione consiliare, il centro commerciale naturale, il consorzio d’imprese Ciao, la consulta servirebbe solo a creare doppioni e confusione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata