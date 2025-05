Accesso a Medicina,esami da 45 minuti 

Tre esami: in Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia, massimo due appelli per ciascuno, sei crediti a materia, 31 domande cui rispondere entro 45 minuti per ogni insegnamento. Sono le nuove regole che gli aspiranti medici dovranno superare, dopo il semestre aperto, per essere ammessi alla facoltà di Medicina dopo la riforma che ha abolito i test d'ingresso e istituito il semestre aperto.

Si stanno preparando i decreti ministeriali e si delinea più chiaramente come saranno strutturati gli esami: a ciascun insegnamento sono assegnati sei crediti formativi. Saranno le università a disciplinare la didattica e adeguare i piani di studio. La ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha sempre chiarito che il presupposto sono le lezioni in presenza, salvo la possibilità di collegamenti a distanza. Al termine dei corsi, lo studente ha due appelli per ciascun insegnamento, a distanza di almeno quindici giorni. Si potrà rifiutare un singolo voto e quindi ripetere il test.

Gli esami di profitto dei tre insegnamenti si svolgono nella stessa data e contemporaneamente in tutte le università in cui è attivo il semestre aperto. Ciascuna prova consiste nella somministrazione di 31 domande, con un tempo di 45 minuti per ciascun insegnamento. Le prove di esame saranno valutate in trentesimi, oltre alla lode. Ci si potrà iscrivere al semestre aperto fino a tre volte: chi non accede al secondo semestre può utilizzare i crediti ottenuti per iscriversi a un altro corso dell'area biomedica, farmaceutica, sanitaria e veterinaria.

Presumibilmente tra fine novembre e primi di dicembre 60mila giovani affronteranno le prove, i posti disponibili sono 21mila. L'associazione dei dirigenti medici Anaao-Assomed boccia però la novità: «È un macchinoso e posticipa la selezione, fioccheranno i ricorsi», sbuffa il segretario, Pierino Di Silverio.

Intanto, l'istituto Invalsi ha reso noto che la dispersione scolastica in Italia, nel 2024, è al 9,8%, avvicinandosi all'obiettivo europeo del 9%, previsto per il 2030. «Dal 2000 a oggi - spiega Roberto Ricci, presidente Invalsi - l'Italia ha compiuto significativi progressi: dal 25,1% del 2000, uno dei più elevati nell'Ue, il valore nel 2023 ha raggiunto il 10,5%, e nel 2024 si è attestato al 9,8%. Questi risultati sono il frutto di politiche educative mirate e interventi specifici", ha concluso il presidente di Invalsi.

