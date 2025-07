Accessi limitati e vie di fuga:  cosa dice il piano d’emergenza 

Spiagge più sicure. A due giorni dal grande incendio che ha incenerito il promontorio sul mare cristallino di Punta Molentis, a Villasimius, costringendo all’evacuazione di centinaia di persone, la questione è prioritaria. Per questo l’assessore comunale all’Ambiente Sebastiano Ledda annuncia: «Lavoriamo per avere presìdi antincendio nelle località più a rischio, oltre a Punta Molentis voglio che vengano istituiti a Porto Sa Ruxi e Porto Giunco. Posto che domenica tutto ha funzionato benissimo e in venti minuti è stata evacuata l’intera spiaggia, senza neppure un ferito, quello che è accaduto non deve accadere mai più».

Il piano

In attesa che i presìdi antincendio vengano istituiti, restano le regole in materia di sicurezza dettate dal documento diventato obbligatorio già nel 2007: il piano di protezione civile comunale. Quello approvato dall’amministrazione di Villasimius porta la data del 2009 ma è ancora in vigore e su Punta Molentis, località particolarmente esposta per via della posizione geografica, pone un’attenzione speciale. Tant’è che in considerazione del perimetro di 303 metri e della superficie di 876,846 metri quadrati, individua un numero massimo di 292 “posti bagnante”. A questi si aggiungono, però, quelli della spiaggia Rio Trottu, la prima lungo il sentiero pedonale che conduce al gioiello del Sarrabus e che, con i suoi 5.639 metri quadrati di superficie, può accogliere – in base al piano di Protezione civile – fino a 1.879 persone. Ecco perché il Comune di Villasimius ogni giorno concede l’accesso fino a 600 persone: «Nel piano del 2009, ancora in vigore, sono conteggiate entrambe le spiagge – spiega Ledda – se poi le persone preferiscono andare a Punta Molentis non possiamo farci nulla». Previste anche le modalità con le quali deve essere eseguita l’evacuazione in caso di incendio. «Via terra; via mare con imbarco sulla battigia e sbarco sulla spiaggia di Simius utilizzando le imbarcazioni dei corpi di polizia marittima (Capitaneria di porto, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Corpo forestale e Area marina protetta); mediante elicotteri con atterraggio e imbarco passeggeri su un’area adiacente la spiaggia e sbarco nella superficie occasionale presso il campo sportivo comunale».

Tra le fiamme

Domenica l’evacuazione via terra è stata praticamente impossibile e chi conosce i luoghi sa bene perché. La spiaggia, infatti, si trova alla fine di un budello sterrato che si allarga solo in tre punti: il primo è quello in cui si trova la postazione del Comune e dove gli operatori della società in house Villasimius srl fanno pagare parcheggio e ticket di ingresso, il secondo (più ampio) è il punto per la sosta delle auto (al massimo ogni giorno ne possono entrare 200), il terzo è uno spiazzo in cui sono stati ricavati gli stalli per gli invalidi e che, per il resto, serve come luogo di manovra, per esempio per le ambulanze, in caso di necessità. Qui è rimasta bloccata la maggior parte delle auto ridotte poi in cenere dalle fiamme domenica pomeriggio: in totale quelle completamente distrutte sono 41. «Quello non era il parcheggio, ma nel tentativo di fuggire verso il mare molti sono rimasti bloccati. Probabilmente se fossero rimasti nell’area più grande, quella indicata per la sosta, le auto si sarebbero salvate», spiega l’assessore all’Ambiente. Tornando al percorso: con le fiamme che avevano già aggredito la vegetazione da una parte e dall’altra della strada raggiungere la Provinciale 18 è stato impossibile. Ecco perché l’evacuazione è stata fatta via mare attraverso i mezzi messi a disposizione dai privati o con le motovedette della Capitaneria di Porto e i mezzi di Vigili del fuoco e Guardia di finanza.

Il Comune

Lunedì il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì, ancora decisamente scosso per l’accaduto, ha tenuto a sottolineare il grande lavoro dei soccorritori: «Ci tengo a dirlo, oltre alle forze dell’ordine, devo dire che tutte le persone alle quali mi sono rivolto per avere aiuto mi hanno dato la massima disponibilità. I proprietari di gommoni che avevano già uscite in programma hanno lasciato perdere e sono corsi a prestare soccorso ai bagnanti, il paese si è messo a disposizione e ha risposto immediatamente contribuendo alla gestione dell’emergenza: per questo voglio ringraziare tutti».

