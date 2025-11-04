Accessi impropri, Pronto soccorso in tilt  

Se il territorio non filtra, i Pronto soccorso entrano in crisi. I cittadini che stanno male non trovano risposte vicino a casa – perché magari nel loro paese non c’è il medico di base, o perché il piccolo presidio di provincia che dista qualche decina di chilometri “chiude” alle 8 di sera, oppure perché il poliambulatorio di distretto cade pezzo a pezzo – insomma, le persone che soffrono sono costrette ad andare nel grande hub sempre aperto, magari chiamano un’ambulanza del 118 anche quando non sarebbe necessario, e se a bordo non c’è un medico, come accade nella stragrande maggioranza dei casi, è ovvio che il paziente viene accompagnato dove l’assistenza è garantita 24h sette giorni su sette.

I numeri

Succede in tutta Italia, dove gli accessi impropri sono in media uno su quattro, e in Sardegna il dato è perfino più elevato, arriva a toccare quota 40%.Al Policlinico di Monserrato, dal 1° gennaio a ieri, su oltre 24mila ingressi totali al Pronto soccorso 6.740 erano codici verdi e 1.053 bianchi, dunque il 33% circa. «Sono tanti», sottolinea il direttore, Wolfgang Orecchioni, «purtroppo, la rete territoriale è quasi completamente caduta, e qualsiasi problema viene “centralizzato”. Le persone vengono da noi perché non hanno alternative, perché qui comunque trovano sempre accoglienza, anche a costo di dover aspettare molte ore, perché magari sono in lista d’attesa per una visita specialistica o un esame diagnostico da troppo tempo e sperano di riuscire a risolvere qui. Per tutte queste ragioni, e anche in parte per un cattivo uso del servizio sanitario (l’incapacità di essere “cittadini-pazienti”, penso all’informatizzazione, che esclude tanti anziani dalla possibilità di prenotare e organizzarsi), i Pronto soccorso sono intasati».

Prosegue il dottor Orecchioni: «Oltre al sovraffollamento, i mali che ci affliggono sono la carenza di personale e il “boarding”, cioè la mancanza di posti letto nei reparti, che ci costringe a tenere i pazienti nelle barelle, per giorni, in condizioni che non vanno assolutamente bene. Siamo in overbooking, noi, il Brotzu e il Santissima Trinità, anche perché la città ha perso tre ospedali, il Marino, il Binaghi e il San Giovanni di Dio».

La Rete

Anche Luigi Mascia, segretario regionale del Cimo e direttore di Chirurgia pediatrica all’Arnas, lancia l’allarme. «Le rilevazioni Agenas, 40% di accessi impropri, illustrano la salute precaria del nostro Sistema sanitario. Riguardo alla Sardegna, registriamo un numero di medici di medicina generale diminuito drasticamente, nelle stesse aree il servizio del 118 è attivo solo con i volontari, e questo porta sempre a condurre il paziente al Pronto soccorso più vicino. Gli ospedali Hub soccombono per le troppe richieste, che creano interminabili liste di attesa, chi non ha sufficienti risorse per rivolgersi al privato, o rinuncia alle cure o va al Pronto soccorso. La rete degli ospedali periferici scricchiola per mancanza di specialisti, legata a un’errata programmazione nel passato, ma anche i grandi ospedali sono tarati per una certa area geografica, se questa si estende a dismisura, non reggono».

Le soluzioni

Una soluzione sarebbero Case e Ospedali di Comunità, che non abbiamo. «Un finanziamento con fondi Pnrr potrebbe colmare questa lacuna», dice Mascia, «a patto che si trovino medici disponibili, permetterebbe inoltre una più rapida deospedalizzazione verso aree a minore complessità di cura o riabilitative.Insomma, i codici bianchi e verdi in Pronto soccorso non ci devono andare, devono essere trattati sul territorio, dobbiamo avere un servizio 118 medicalizzato, la medicina territoriale va riformata, deburocratizzata, incentivata economicamente, soprattutto nelle aree periferiche, per consentire a ogni cittadino di avere lo stesso diritto di accesso alle cure».

RIPRODUZIONE RISERVATA