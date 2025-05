Accessi alla città, cantieri al palo 

Da una parte viale Marconi, dall’altra la 554. Le due strade di accesso alla città, nonostante date annunciate e poi rimandate non si sa più quante volte, sono ancora in attesa dei lavori di messa in sicurezza.Così nel frattempo continuano ad essere percorse ad altissima velocità, con marciapiedi stretti e a bordo strada in cui ogni giorno si rischia la vita (nel caso di viale Marconi) spesso invase da erbacce che ne limitano la visibilità e dove ogni anno si verificano decine di incidenti.

La ex 554

È da 11 anni che l’ex statale, tramutata da qualche anno in viale urbano senza che di viale abbia niente, attende l’apertura dei cantieri. La lunghissima fase degli espropri è ormai conclusa, ma di certezze per ora, non sembrano essercene.L’unica novità è che nelle scorse settimane tra lo spartitraffico centrale è stato sistemato del sale. Lo scopo? Evitare la crescita della vegetazione, tagliata di recente e che fine a qualche tempo fa impediva di procedere in sicurezza. Per il resto chissà quanto ancora bisognerà aspettare per vedere le rotatorie al posto dei semafori agli incroci con via Marconi, Pitz’e Serra e l’uscita di Quartello. Più volte la situazione critica della strada è stata denunciata dal presidente del comitato di Margine Rosso Emanuele Contu: «Non riusciamo proprio a capire da cosa dipenda questo ritardo nei lavori – dice -. Stiamo parlando di una strada che ormai è in agonia in tutti i sensi, dalle condizioni dell’asfalto al limite della praticabilità, a quelle delle erbacce a bordo strada che tagliano ma poi ricrescono. Si parla di progetti nati ben oltre un decennio fa e che oggi sono quasi obsoleti. E chi dovrebbe beneficiare di questi lavori attende senza speranza».

Il progetto viale urbano

Nel progetto integrato, del valore di 20 milioni di euro, è prevista la trasformazione della vecchia strada a 4 corsie in un moderno viale alberato a sei corsie, comprese quelle per i bus, con marciapiedi e piste ciclabili e con una carreggiata centrale ornata da siepi ed oleandri. Oltre alla realizzazione di tre rotatorie con conseguente eliminazione dei semafori. «Non so se sperare che i lavori inizino o meno» commenta Sandro Pinna che ogni giorno percorre l’ex statale diretto al lavoro, «perché in una strada così pericolosa, senza guard-rail non so cosa potrà succedere».

Viale Marconi

Una storia infinita è anche quella della messa in sicurezza di viale Marconi, in capo alla Città metropolitana, che prima di aprire i cantieri deve spostare i cavi dei filobus. Era stata predisposta una variante in questo senso, ma poi si veniva a sforare il finanziamento disponibile (circa due milioni di euro). Tutto da rifare ma pare che l’iter stia proseguendo. La conferma arriva dalla Città Metropolitana. «Entro maggio arriverà la nuova perizia e una volta approvata questa e aver preso accordi con i Comuni coinvolti, potranno partire i lavori». Quandoi però nessuno lo sa.

