Accessi al pronto soccorso: uno su quattro è inappropriato 

Nel 2023 si sono registrati 18,27 milioni di accessi nei pronto soccorso, il 6% in più rispetto al 2022. Nel 68% dei casi erano codici bianchi e verdi, di cui 4 milioni impropri: accessi in codice bianco e verde alla visita medica, con l'esclusione di traumi, e giunti in modo autonomo o inviati dal medico di famiglia, nei giorni feriali e festivi e in orari diurni, con dimissione immediata. Sono alcuni dei dati presentati dall'Agenas, genzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Illustrato anche il progetto di riorganizzazione dell’Emilia-Romagna che, con altre Regioni, ha avviato un riassetto della rete dell'emergenza-urgenza per il miglioramento delle tempistiche di accesso alle cure, nonché della qualità della presa in carico.

