Accessi abusivi, quattro denunce  

Abusivismo edilizio ed accessi alle campagne non autorizzati, scattano le prime 4 denunce. Finisce sotto la lente d’ingrandimento della Procura della Repubblica la vicenda legata ai lavori sulla strada provinciale Serrenti-Samassi, avviata dalla Provincia del Medio Campidano in seguito alla scoperta di una decina di opere abusive. Oltre al permesso di occupazione mancava il titolo abilitativo edilizio per la trasformazione del suolo pubblico. L’ente intermedio ha tentato una soluzione bonaria concedendo il tempo per una sanatoria, per tutta risposta ignoti hanno ricostruito il ponticello, coprendo la cunetta laterale con terra e sassolini.

Il rispetto delle norme

Il progetto di messa in sicurezza e riqualificazione della provinciale 56 per complessivi 937 mila, ha interessato il collegamento Serrenti-Samassi. Quasi 10 anni di attesa, con i soldi già nel cassetto, finalmente a maggio via al cantiere. Man mano che le opere venivano realizzate, la ditta segnalava la presenza ambo i lati di cavalca fossi, una trentina in tutto, 10 sospetti e nei tratti pericolosi per gli automobilisti. La Provincia ha invitato subito i Comuni a collaborare per regolarizzare gli attraversamenti. Neppure il tempo per intraprendere qualsiasi iniziativa: la notte ignoti hanno ripristinato i vecchi passaggi. «Intasata la cunetta con terra – dice il commissario straordinario della Provincia, Roberto Cadeddu – la situazione è peggiorata. Non più solo l’abuso edilizio, ma anche il rischio d’inondazione della zona, campagne e strada compresa. In quanto proprietari dell’area, abbiamo denunciato ai carabinieri i casi già accertati. Confesso a malincuore, il rispetto delle norme avrebbe evitato le procedure legali. Quando di mezzo c’è la sicurezza della strada, non valgono le giustificazioni che si tratta di opere storiche, in ogni caso da dimostrare». Cadeddu rinnova «l’invito a regolarizzare il passaggio, c’è il supporto dei nostri uffici e un canone annuo di 20 euro». Intanto procedono gli accertamenti.

Le reazioni

«Doveroso riconoscere – riferisce la sindaca di Samassi, Beatrice Muscas – che la rinata Provincia è attivamente presente nel territorio, proprio per la sicurezza della viabilità si è fatto tanto. La strada Samassi-Serrenti, dopo anni di abbandono, ha cambiato volto, la sicurezza è garantita». Così per il capogruppo di minoranza, Giancarlo Melis: «La questione degli accessi investe anche la parità di diritti e di doveri. C’è chi ha presentato la domanda, ottenuto il permesso e ogni anno paga la concessione, c’è chi calpesta le regole e pretende di avere ragione». Il primo cittadino di Serrenti, Leo Talloru, non è del tutto convinto: «Gli accessi, mi risulta, siano stati realizzati dalla vecchia Provincia di Cagliari. Al momento la questione è chiusa, vedremo cosa succederà con le piogge. Concentriamoci sulla strada Serrenti-Serramanna, ci sono due ponticelli pericolosi che vanno sistemati al più presto». Cadeddu condivide l’urgenza: «Interveniamo subito, i fondi ci sono».

