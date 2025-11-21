Accese tutte le luminarie natalizie in città 

La città si veste di luci. Come annunciato nei giorni scorsi, sono state accese ieri tutte le luminarie sistemate nelle vie del centro, in periferia e davanti alla basilica. Stelle, ghirlande, palle e nastri, accompagneranno gli acquisti dei quartesi nel periodo natalizio, nelle vie Marconi, Colombo, Porcu, Vittorio Emanuele, piazza Iv Novembre e ancora a Pitz’e Serra, in piazza Azuni e in via Fiume. E brillano di luci anche il Panda e il Pandino sistemati nella rotatoria tra via Marconi e viale Colombo, il grande Babbo Natale al Poetto davanti alla Bussola e l’Igloo in piazza mercato.

È l’avvio di un Natale in anticipo che entrerà poi nel vivo la prima settimana di dicembre con l’inaugurazione nel giorno dell’Immacolata, dei Mercatini di Natale della Pro loco che migrano del parco Matteotti per diventare itineranti tra piazza Santa Maria, piazza Mercato e piazza Sant’Elena.

Tutte le casette in legno sono state prenotate. E dal 6 all’8 Sa dom’e Farra ospiterà anche il mercatino solidale dell’associazione Sette note e più, “Fatto per bene” con artigiani e hobbisti e parte del ricavato delle vendite a scopo benefico. E dalla prima settimana di dicembre spazio anche alle tante attività di centri commerciali naturali. (g. da.)

