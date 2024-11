Accese le luminarie in attesa degli eventi 

Operai al lavoro e prime vie colorate. Anche a Monserrato si gioca d’anticipo e iniziano a essere montate e accese le luminarie natalizie, che decoreranno piazze e strade fino a gennaio. Quest’anno a vestirsi a festa sono gli uffici comunali di via San Lorenzo, i giardinetti di via del Redentore, via Porto Botte, via Riu Mortu, via Giulio Cesare, piazza Maria Vergine, le rotonde e le chiese.

Nel frattempo, l’aria di Natale pervade anche i negozi, con le prime vetrine che cominciano a essere addobbate. In attesa della definizione del programma per le festività, che il Comune diffonderà a breve, l’obiettivo è quello di ravvivare la città ben prima delle feste. «Cerchiamo di creare in anticipo il clima natalizio, è importante sentire già l’atmosfera e avere un paese illuminato», le parole dell’assessora al Commercio Fabiana Boscu. «Tra poco arriverà il ricco calendario di eventi che ci permetteranno di vivere al meglio le feste».

