Quartucciu.
10 dicembre 2025 alle 00:26

Accertamenti Imu retroattivi, l’opposizione attacca la Giunta 

Diverse persone a Quartucciu hanno ricevuto l'accertamento dell'Imu riguardante gli anni dal 2020 al 2023. E questo è stato sufficiente per scatenare le critiche dell'opposizione. I consiglieri Michela Vacca, Giovanni Meloni, Damiano Paolucci, Franco Paderi e Paola Cocco, parlano di «amara sorpresa sotto l'albero». Per accertare l'imposta ai fini Imu, dicono, «la Giunta comunale usa il valore del 2024 applicandolo retroattivamente, come se quel valore esistesse già allora». Gli esponenti della minoranza sostengono che così viene imposto «il versamento di ulteriori somme rispetto a quelle già versate, ma nessun rimborso è dovuto per i cittadini che hanno versato più del dovuto. Continuando di questo passo, in qualsiasi momento e a distanza di anni, il Comune d'imperio potrà riscuotere somme ulteriori per tasse già onestamente versate». Vacca, Meloni, Paolucci, Paderi e Cocco affermano che, di questo passo, «nessun bilancio familiare potrà dirsi sicuro in questa mutevole incertezza» e attacca: «Questa amministrazione sarà ricordata per avere introdotto la tassa sull'occupazione del suolo pubblico per i passi carrabili, aumentato la tassa sull'occupazione del suolo pubblico».

