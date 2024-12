Accertamenti Imu, il Garante bacchetta il Comune di Sinnai 

Inviato

Sinnai. I tuoi consumi idrici o elettrici sono “discontinui”? Se vivi a Sinnai rischi di vederti contestare dal Comune che la casa in cui abiti non sia la tua dimora principale e, pertanto, devi pagare l’Imu. Negli ultimi anni è successo a tanti: frutto di un tentativo, da parte dell’amministrazione, di portare allo scoperto il fenomeno delle seconde case spacciate per prime per sottrarsi all’imposta. Il guaio è che ad andarci di mezzo siano state anche persone che possiedono solo l’immobile in cui abitano (è il caso di Antonello Mosso, 1.700 euro di conto) o che al catasto risultano proprietari di ruderi o particelle residue di edifici (è accaduto ad Aura Serra, residente a Roma da 35 anni, per una casa venduta nel 2019): molti, tirando fuori dai cassetti le vecchie bollette e armandosi di planimetrie, certificati e pazienza, hanno fatto ricorso e spesso si sono visti dare torto. Altri (per distrazione, debolezza, sfinimento) hanno pagato.

Spese di lite

Il consigliere Roberto Loi, che ha iniziato a occuparsi della vicenda quand’era in maggioranza e continua ora che è in minoranza, parla di «pratiche vessatorie». L’assessora ai Tributi, Katiuscia Concas, in carica da cinque mesi, ammette che «negli ultimi tre anni sono stati avviati circa 1.500 accertamenti» ma precisa che «il Comune non sta facendo “pesca a strascico”» bensì «una legittima operazione di contrasto all’evasione dell’Imu» e «si attiene alle prescrizioni della Cassazione: i consumi idrici ed elettrici non sono gli unici parametri presi in considerazione». Di recente, tuttavia, l’ufficio tributi sinnaese è stato bacchettato dal Garante del contribuente per la Sardegna, che l’ha invitato a «non gravare il contribuente dell’onere di promuovere una controversia per rimuovere il diniego di autotutela offrendo una interpretazione della norma che potrebbe minare il rapporto di fiducia fra il contribuente ed il Fisco ed esporre l’ente locale alle spese di lite».

«Il Comune – spiega Loi – ti spedisce un bollettino e tu hai 60 giorni di tempo per fare ricorso in autotutela. Se non lo fai, la pratica passa all’Agenzia delle entrate per la riscossione coattiva. Fai ricorso in autotutela entro i termini? Il Comune lo respinge o risponde tardi. La Commissione tributaria di recente ha dato ragione a cinque cittadini». Da qui i debiti fuori bilancio che l’amministrazione si è trovata costretta a riconoscere nell’ultimo scorcio della scorsa consiliatura: cinque soccombenze, per 1.500 euro ciascuno di rimborso spese legali.

«Ma in tanti altri casi il Comune ha vinto – giura Concas – e l’imposta recuperata bilancia le spese di lite».

Tirata d’orecchie

Il Garante del contribuente è stato chiamato in causa dall’avvocato Andrea Pusceddu per conto di un cittadino, Pietro Allegri, che dopo la separazione ha lasciato la casa coniugale e si è stabilito in un’altra dove, secondo gli accertamenti del Comune, nel ‘20 e nel ‘21 i consumi di acqua ed elettricità sono stati “incompatibili con una presenza costante” del ricorrente. Il Garante non la pensa così: «Ingiustificati – scrive nel dispositivo Grazia Corradini, già presidente del Tribunale per i minorenni e della Corte d’appello della Sardegna – gli accertamenti per esclusione della Imu motivati esclusivamente con la pretesa “incompatibilità dei consumi elettrici e idrici con una presenza costante del contribuente nella residenza anagrafica nel corso dell’anno”». Nel cuore di tanti sinnaesi che hanno pagato obtorto collo l’Imu sulla prima casa queste parole hanno riacceso la speranza di avere giustizia. L’assessora invece si mostra poco impressionata: «Il Garante non emette sentenze – sottolinea Concas – ma provvedimenti che hanno il valore di pareri non vincolanti».

In tribunale

Una sentenza – questa sì, vincolante, e che potrebbe fare da apripista – dovrà pronunciarla il tribunale di Cagliari, cui si è rivolta l’avvocata Francesca Orrù per conto di un altro sinnaese, Sergio Fadda, cui il Comune chiede oltre 6.000 euro per cinque annualità di Imu per una casa dove l’uomo abita ininterrottamente da 40 anni. Udienza fissata per il 20 dicembre.

