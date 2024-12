Accertamenti anche sull’auto di famiglia 

Tra i resti di cibo prelevati dalla pattumiera dell’umido nell’appartamento della coppia morta, e gli alimenti che invece erano nella dispensa dell’abitazione, i carabinieri del Ris portano via anche una stampante. Le indagini scientifiche possono dare molte risposte, ma a dare un senso ad altre domande sono ancora le indagini, per così dire, tradizionali, che contrariamente alle analisi chimiche possono dare qualche risposta quasi immediata.

Nessun ufficiale per strada, di fronte al palazzo impalcato per via della manutenzione della facciata al numero 5 di via Ghibli, spiega perché quella stampante sia stata portata via, assai probabilmente assieme al computer cui era collegata. Forse, si vuole esaminare la memoria della stampante per leggere eventuali files che ha impresso sulla carta, oppure si deve stabilire se un foglio nelle mani degli investigatori sia stato stampato proprio da quella periferica informatica. Ma questo, i carabinieri, non lo spiegano ai cronisti.

Intanto, un carrogrù porta via l’auto di Gulisano, una Citroën DS9, sulla quale evidentemente si vogliono condurre indagini scientifiche alla ricerca di indizi che possano rivelarsi utili per l’inchiesta.

Di certo, c’è che ogni possibile indizio è preso in considerazione dagli investigatori e dalla Procura della Repubblica, che li coordina nel lavoro per ricostruire nei dettagli che cosa sia accaduto in quell’appartamento prima della morte dei padroni di casa. Troppi interrogativi sono ancora aperti in quest’inchiesta ancora senza ipotesi di reato.

RIPRODUZIONE RISERVATA