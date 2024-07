Accerchiati dal fuoco nell’ovile 

Decine di ettari di sugherete e pascoli in cenere. Un deposito di sughero distrutto, un fronte di almeno seicento metri con fiamme alte anche 30 metri che si muovevano velocemente da una chioma all’altra degli alberi e che hanno reso complicato il lavoro delle squadre antincendio. E due pastori che per un’ora sono rimasti intrappolati nel loro ovile circondato dalle fiamme, chiedendo aiuto. Sono vivi per miracolo solo perché le fiamme non hanno raggiunto il fienile. Sono stati attimi di paura quelli che ieri, nel primissimo pomeriggio, si sono vissuti a Sa Serra, nella campagne tra Nuoro e Orune. Fortunatamente, i due pastori sono riusci ti a scampare alla furia del fuoco. Non così alcuni capi di bestiame, morti carbonizzati.

Il racconto

Sulla strada che dalla 389 subito dopo il galoppatoio di Prato Sardo, a raccontare la vicenda è un altro allevatore che dopo aver messo in sicurezza i suoi capi si è diretto in un altro terreno per controllare la situazione. «I due allevatori di Nuoro sono rimasti chiusi nell’ovile circondato dalle fiamme. Hanno chiesto aiuto. Io stesso ho allertato una squadra che aveva un pick-up la ho condotta fin sotto il laghetto, a cento metri. Qui si è fermata. Sono quindi andato a chiedere soccorso anche a un’altra pattuglia, era pericoloso intervenire da soli».

Allarme bonifiche

Il vasto incendio è divampato in tarda mattinata, poco dopo le 12, dalla località di Sa Serra, a meno di dieci chilometri dalla zona industriale di Pratosardo, fra Nuoro e Orune. Imponente il dispiegamento di mezzi e uomini della macchina regionale antincendio, coordinata dal Corpo forestale della Regione Sardegna. Sul posto hanno operato quattro aerei Canadair, tre elicotteri leggeri decollati dalle basi di Farcana, Anela e San Cosimo, e due elicotteri Super Puma. Impegnate a terra contro le fiamme anche diverse squadre della Forestale e della Protezione civile, arrivata con i volontari del Vab nel primissimo pomeriggio a dar manforte.

In campo anche ben sei squadre dei vigili del fuoco, tre provenienti dal comando provinciale di Nuoro, più quelle di rinforzo dai distaccamenti di Macomer, Bono e Villagrande. Secondo le prime informazioni, l’incendio è stato originato dalla dalla riaccensione del rogo scoppiato domenica pomeriggio in una giornata difficile nella lotta al fuoco che ha visto due forestali accusare malori per il fumo e il gran caldo.

Evoluzione imprevista

Inizialmente il rogo pareva sotto controllo, ma le alte temperature hanno favorito la riaccensione in più punti, e l’evoluzione per la grande quantità di alberi e il gran caldo ha avuto uno sviluppo più violento. Nel primo pomeriggio poi un elicottero è stato dirottato alla periferia di Nuoro, a Prato Sardo dove è scoppiato un altro incendio ben presto domato col supporto aereo. A Sa Serra invece sino al calare della sera le fiamme hanno continuato a divorare alberi e macchia, tenendo impegnati decine di uomini e mezzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA