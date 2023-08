Accende il barbecue  e parte un incendio 

Quando guarda la sua casa dalla strada fa fatica a parlare. Sergio Murtas, 59 anni di Marrubiu, da pochi giorni non può entrare nella sua abitazione di via Trieste. Le fiamme hanno inghiottito varie stanze dell’immobile. Pochi giorni fa stava per mettere la carne al fuoco nel barbecue del cortile, come fa spesso la sera, poi all’improvviso una raffica di vento ha fatto partire le fiamme che immediatamente hanno avvolto tutta la casa. In pochissimi minuti gli infissi hanno preso fuoco. Le fiamme sono entrate in diverse stanze dell’abitazione bruciando quasi tutto: mobili, elettrodomestici, libri e tanto altro ancora. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco di Oristano, allertati sia dei proprietari della casa sia dai vicini.

La squadra del 115 ha lavorato per diverso tempo. Ora Sergio Murtas, assieme alla moglie e i due figli, vive da un parente. Lì però non possono restare per molto tempo. «Ci serve un aiuto - commenta l’uomo, disoccupato da qualche tempo, con le lacrime agli occhi - sia per risistemare la casa, sia per trovare una sistemazione. È successo tutto in un attimo, fortunatamente noi siamo salvi. Ma la mia casa ha subito grossi danni. Spero che arrivi l’aiuto di qualcuno». Ora non rimane che attendere di capire se a Marrubiu c’è qualche casa disponile per ospitare la famiglia Murtas. (s.p.)

