Accelerazione per il commissariato nell’ex asilo 

Da ex asilo abbandonato e nel degrado, a commissariato della Polizia. Una nuova vita per la struttura di via Boito, da tempo meta di sbandati e teppisti, attesa da tempo dai residenti della zona e che ora sembra davvero concretizzarsi.

Dal Comune, infatti, circolano rassicurazioni su un’accelerata all’iter per i lavori e il trasferimento della sede cittadina dei poliziotti - attualmente in via Firenze - grazie al lavoro del questore e del vice questore di Cagliari.

Il cambio di sede del commissariato quartese è al centro del dibattito da anni. La svolta è arrivata con l’attuale amministrazione comunale: dopo i vari passaggi - compreso il superamento del vecchio vincolo di destinazione d’uso per servizi socio assistenziali - nel 2022 c’è stato l’accordo di cessione dello stabile comunale, nel frattempo diventato un rudere in balìa dei vandali. Con il benestare di Regione, Prefettura, Questura, e del Consiglio comunale. Cessione di fatto con vincolo di destinazione: l’ex asilo deve diventare la nuova sede del commissariato. Anche perché - come più volte segnalato dal sindacato della Polizia e dalla politica locale - lo stabile di via Firenze non è ritenuto più idoneo. E soprattutto c’è da risolvere il problema del vandalismo - con tanto di incendi e incursioni notturne - che da anni regna dentro e fuori quello che resta dell’ex asilo di via Boito: porte e finestre distrutte, mini roghi dentro e fuori, e cumuli di rifiuti che puntualmente vengono abbandonati nel cortile.

