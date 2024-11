«Accelerata sui cantieri stradali»  

Qualcosa si muove nella disastrata viabilità sarda. Regione, ministero delle Infrastrutture e Anas ieri hanno annunciato una serie di fine lavori per i prossimi dieci mesi nelle rete delle statali dell’Isola. E ci sono notizie “storiche”, come la consegna della Sassari-Olbia (entro la fine dell’anno). I cantieri della Statale 729 sono aperti dal 2012 e la primissima indicazione della fine dell’opera fu quella del 2016. Invece il Lotto 4 (Berchidda) sarà consegnato entro dicembre ed era l’ultimo tratto della quattro corsie da riqualificare. Altra notizia di rilievo è la ripresa dei lavori nella Provinciale 38, la Olbia Tempio crollata (località Monte Pino) il 18 novembre del 2013 (alluvione di Olbia), scandalo della viabilità gallurese. L’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu e Francesco Ruocco, responsabile Anas per la Sardegna, hanno effettuato sopralluoghi nei cantieri dove è previsto il fine lavori anche sulla 131 Dcn (la Olbia-Nuoro).

Il ponte del Rio Mannu

La prima tappa del tour nei cantieri Anas è stata il Lotto 4 della Olbia-Sassari. Sono gli ultimi dieci chilometri (per la precisione 9,5) che mancavano all’appello per il completamento della 729. I lavori sono conclusi e a fine dicembre ci sarà consegna. L’assessore Piu ha spiegato: «I lavori termineranno entro il 31 dicembre così come avevamo detto. È stato fatto un grande lavoro sul ponte del Rio Mannu che ci consentirà di vedere l'apertura della quattro corsie». I vertici regionali dell’Anas (era presente anche Salvatore Campione, responsabile Area Gestione Rete Sassari) hanno già programmato anche un’ulteriore verifica tecnica sull’intero tracciato (quasi 80 chilometri) della Statale 729.

Monte Pino

Seconda tappa della giornata di sopralluoghi è stato il cantiere (aperto da 11 anni) nel tratto crollato della Olbia-Tempio (Sp 38). La sera del 18 novembre del 2013 (il ciclone Cleopatra si abbatteva sulla Gallura) l’asfalto della Provinciale si aprì a Monte Pino, trascinando nel vuoto e uccidendo tre persone. I lavori sono stati un calvario (due imprese estromesse, un sequestro e due indagini penali). È stato annunciato che, dopo l’ultimo stop di oltre un anno, i lavori riprendono e saranno affidati alla Vitali srl (impresa lombarda con sede anche a Olbia). L’assessore Piu ha imposto insieme ad Anas una accelerazione all’opera. «La consegna del tratto di competenza Anas avverrà entro maggio del 2025, grazie a un accordo quadro tra Anas e Vitali. Per quanto riguarda la parte di competenza della Provincia di Sassari stiamo predisponendo una intesa tra Regione, Anas e ministero delle Infrastrutture perché il tratto passi proprio ad Anas». Piu era a Roma per chiudere l’accordo con il dicastero guidato da Matteo Salvini, c’è la disponibilità per l’intesa. La Provincia di Sassari (Zona Omogenea di Olbia Tempio) rappresentata da Giampiero Scanu e Rino Piccinnu) ha dato il nullaosta. La presidente del Comitato “Monte Pino”, Giuseppina Pasella, ha commentato: «Forse questo scandalo ora è finito».

Gallerie e viadotti

Sono stati confermati altre due importanti consegne di opere per la 131 Dcn (Olbia-Nuoro) alla presenza di Roberto Li Gioi, presidente della Commissione Infrastrutture del Consiglio regionale. Nell’aprile 2025 finiranno i lavori di completamento della galleria S’Iscala, nella corsia in direzione Olbia. Entro la fine dell’estate 2025 saranno pronti i cinque viadotti nel tratto di Marreri (15 milioni di euro di opere). L’assessore Piu ha visitato anche i cantieri di Cossoine e Nuraminis.

