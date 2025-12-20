Tra campo e mercato. Con la sessione invernale, il Cagliari ha la possibilità di colmare diverse lacune emerse in questi primi cinque mesi di campionato e non vuole certo farsi trovare impreparato. Almeno un rinforzo per reparto, l’idea di base, poi si vedrà cammin facendo sino al 2 febbraio. La lista della spesa è in continua evoluzione, inevitabilmente condizionata dalla concorrenza o dalle condizioni economiche poste da chi vende. In questo momento, le attenzioni sembrano essersi concentrate sulla difesa con un’accelerata per l’ex Dossena, a Como dalla scorsa stagione. Si tratta per un prestito con diritto di riscatto (dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni) per favorire un ritorno a titolo definitivo a fine stagione, magari con un ingaggio diverso rispetto a quello che il 27enne bresciano percepisce ora in Riva al Lago.

Ritorno di fiamma

La verità è che l’esperienza con i lariani non è andata come Dossena auspicava. Anche all’inizio, quando la concorrenza non era forte come oggi, non aveva il posto garantito. L’infortunio poi - lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro - lo ha tagliato fuori definitivamente. Ora sta bene, sta pian piano ritrovando una condizione atletica quanto meno accettabile e non vede l’ora di tornare in campo. Sì, ma con quale squadra? A Como ha la strada sbarrata, ora più che mai. A Cagliari sa, invece, di godere della stima incondizionata della società, dell’ambiente, dei compagni e, soprattutto, dello staff tecnico. Fu proprio Pisacane, infatti, a consegnargli la prima maglia da titolare in B nell’unica gara in cui il tecnico napoletano si trovò in panchina, contro il Cosenza, il 26 dicembre del 2022, nell’interregno tra Liverani e Ranieri. Un’intuizione colta in allenamento - ha poi spiegato Pisacane - che ha segnato una svolta per il difensore (che in tutto il girone d’andata aveva racimolato appena 42 minuti), e di conseguenza per il Cagliari. Decisivo sia nella promozione sia nella salvezza l’anno successivo, al suo esordio in Serie A. Un affare non solo tecnico. Il club rossoblù lo aveva pagato 160mila euro dall’Avellino, lo ha rivenduto al Como per oltre 8 milioni. Per 5 - o giù di lì - Dossena potrebbe ora tornare nell’Isola per dare più stabilità al reparto difensivo considerati gli acciacchi di Mina.

Pista napoletana

Un’alternativa a Dossena potrebbe essere Luca Marianucci, difensore livornese classe 2004 dell’Under 21, di proprietà del Napoli, acquistato in estate dall’Empoli per 9 milioni. Con la maglia dei partenopei, però, ha giocato, sinora, una sola partita e cerca una sistemazione che gli permetta di farlo con più continuità. Anche in questo caso, con un eventuale diritto di riscatto. Sulle sue tracce ci sarebbe pure la Cremonese di Davide Nicola (che tenta, nel frattempo, il rossoblù Luperto). Insomma, alla riapertura mancano ancora tredici giorni, ma il mercato del Cagliari sta già entrando nel vivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA