Accelerata dell’Atalanta per Gaetano 

Gianluca Gaetano è sempre più vicino all’Atalanta. Nella giornata di ieri c’è stata un’accelerata da parte del club bergamasco che, raggiunto da tempo l’accordo col giocatore per l’ingaggio e sulla durata del contratto, sta mettendo sul piatto diversi profili appetibili come parziali contropartite tecniche per trovare quanto prima quello con il Cagliari per il cartellino. A questo punto, la trattativa potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro e difficilmente il fantasista napoletano, esploso come regista nell’ultimo campionato, sarà al raduno rossoblù mercoledì prossimo.

Oristanio verso il Toro

E se Gianluca Gaetano sembra ormai destinato a lasciare la Sardegna, difficilmente ci tornerà Gaetano Oristanio. L’attaccante esterno campano, tornato al Venezia dopo il prestito al Parma, sembra ormai destinato al Torino che avrebbe addirittura già predisposto le visite mediche per l’inizio della settimana prossima. E sembra essersi raffreddata pure la trattativa con il Sudtirol per il difensore Raphael Kofler. Situazione di stallo, invece, per il terzino Costantino Favasuli del Catanzaro sul quale hanno messo gli occhi diverse squadre, non solo il Cagliari. In via di definizione il ritorno di Zito Luvumbo al Mallorca con un prestito con obbligo di riscatto riscatto da parte del club spagnolo in caso di promozione.

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