Accattonaggio, cancellato il divieto 

Il divieto di accattonaggio e bivacco è stato ufficialmente eliminato dal regolamento di sicurezza e polizia urbana.

L’eliminazione della norma, introdotta nel 2023 dalla precedente amministrazione di centrodestra, è avvenuta durante il Consiglio comunale di ieri con diciotto favorevoli, un astenuto e otto contrari. L'articolo, il numero 7 del Regolamento, prevedeva sanzioni e daspo per coloro che dormono in strada e chiedono l'elemosina.

«La soluzione ai malesseri della società non è la criminalizzazione dei poveri ma azioni concrete di contrasto alla povertà e alla marginalità. Ecco perché abbiamo voluto cancellarla», scrive il centrosinistra al termine della votazione, «la legislazione vigente indica i comportamenti sanzionabili e perseguibili, non c'è bisogno di regolamenti che individuano le persone in condizioni di estrema povertà e disagio sociale, senza dimora e mendicanti, come categoria umana responsabile di tali comportamenti e di un problema di insicurezza».

Gli interventi

Prima del voto, in Consiglio comunale c'è stato l’acceso dibattito tra maggioranza e opposizione introdotto dall’intervento del sindaco Massimo Zedda: «Nell'ultimo mese abbiamo avviato un censimento delle persone presenti in strada e siamo intervenuti in via Roma e nelle gallerie Ormus. Proseguiremo nel collocamento di tutti quelli che sono ancora in strada, al momento circa 70. Queste azioni sono state più efficaci di un regolamento che non poteva essere applicato».

A proporre la cancellazione del divieto di accattonaggio e bivacco è stato il consigliere Matteo Massa (Progressisti): «Era eccessivamente sanzionatorio e non ha risolto in alcun modo la situazione. Esorto l'amministrazione a proseguire con l'indirizzo di coniugare la sicurezza con gli interventi di emancipazione».

Tra i contrari Pierluigi Mannino (Fratelli d’Italia): «Non dobbiamo far finta che il problema non esista, ma mettere sul piatto della bilancia le diverse esigenze. Il decoro dei luoghi è molto importante. Il degrado, se non si interviene, chiama altro degrado. È un problema difficile, ma non lo si può trattare in maniera ideologica».

Parla di decoro urbano un altro che ha votato a sfavore, Edoardo Tocco (Forza Italia): «C’è la necessità di trovare delle soluzioni per aiutare queste persone, ridar loro la giusta dignità e per farlo bisogna che non stiano buttati per strada».

RIPRODUZIONE RISERVATA