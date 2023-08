Accampati nel sottopassaggio: soccorsi un ragazzo e il suo cane  

Nei giorni scorsi ad Assemini un ragazzo e il suo cane, in un momento di disagio personale o forse familiare, hanno cercato rifugio accampandosi nel sottopassaggio di via Coghe. La mattina di Ferragosto è intervenuta l’ ambulanza chiamata dai residenti: il ragazzo è stato affidato alle cure di un ospedale mentre per il cane si sono aperte le porte della Tana di Bau, a Quartu Sant’Elena.

Il sottopassaggio di via Coghe, a due passi dai Servizi sociali del Comune, non è nuovo a contesti di disagio o degrado. Lo ha segnalato il capogruppo di Forza Italia Assemini, Ignazio Pireddu: «Ho portato la questione all’attenzione del sindaco già durante il consiglio di insediamento. È un argomento della massima importanza: il sottopassaggio di via Coghe è diventato troppo pericoloso la sera. Impraticabile. Per questo il gruppo Forza Italia Assemini, durante il Consiglio dell’11 agosto, ha votato a favore della variazione di bilancio che ha stanziatofondi per l’illuminazione, e la videosorveglianza e imbiancatura dei tre sottopassaggi di via Coghe, Sa Costera e della stazione. Abbiamo reputato la relazione del sindaco pienamente soddisfacente. La nostra opposizione – aggiunge – sarà sempre costruttiva e a tutela del bene di Assemini».

