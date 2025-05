Accampati in strada per il medico 

Non era ancora tramontato il sole e qualcuno domenica sera era già davanti al poliambulatorio di Terralba. Altri hanno dormito in macchina, “accampati” in via Rio Mogoro, mentre i più anziani sono arrivati all’alba. Anche dodici ore in fila nella speranza di diventare uno dei 500 pazienti del medico di base. Qui però da mesi l’assistenza manca a 6mila cittadini, così ieri mattina non sono mancati i momenti di tensione tanto che sono intervenuti i carabinieri.

L’attesa

La maratona è iniziata intorno alle 20 con i più coraggiosi («o disperati» come mormora qualcuno) già pronti per un’attesa sfiancante. «Abbiamo trascorso la notte qui» racconta Fabrizio Casu, dipendente pubblico che ha chiesto un giorno di ferie per cercare di accaparrarsi un posto dalla dottoressa Magnolia Murgia (che ha avuto la possibilità di portare i suoi pazenti da 1000 a 1500). «Da due anni non ho medico di base, non si può continuare così». Insieme ad altri due compaesani ha iniziato subito a raccogliere i nomi delle persone che via via si presentavano al poliambulatorio. «Un modo per garantire più ordine». La notte è stata lunga, all’alba fra le 300 persone in fila c’erano tanti anziani, qualcuno si sorreggeva, esausto, al deambulatore. «Spero di trovare un posto – dice Lea Garau, 88 anni – non ce la faccio più a rivolgermi all’Ascot, mi è capitato di dover aspettare anche cinque ore per una ricetta». Le fa eco una compaesana. «A questa età si può essere trattati in questo modo? Il diritto alla salute va garantito» si sfoga Clara Scarpa.

I turni

«Sono arrivato alle 5 e sono quarantesimo – dice Mario Serra –non ci hanno ancora fatto sapere nulla». E con il passare delle ore in tanti iniziano a perdere la speranza. «Ho il numero 251, non credo che riuscirò a risolvere la situazione – ammette Wanda Aramu – la Asl avrebbe dovuto trovare un altro sistema, è assurdo che si debba dormire in auto o aspettare dodici ore per avere l’assistenza». Va giù pesante Alessandro Rosas, del Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica. «Stiamo assistendo a una vera ingiustizia, è vergognoso – sbotta – ci sono anziani, persone che a stento si reggono in piedi e le istituzioni non trovano un sistema per garantire a tutti di scegliere il medico». Poi la beffa: «Online non era possibile effettuare la scelta del nuovo medico – spiega Rosas – ma solo il cambio da un professionista a un altro». E così fra i 517 posti assegnati dall’Asl sembra che la maggior parte sia andata a coloro che avevano già l’assistenza in un altro paese ma hanno cambiato il medico, forse per averlo vicino a casa. «Vista che la situazione sanitaria del Terralbese è così critica, si sarebbe dovuta dare la priorità a chi è senza medico e ovviamente ai più fragili» conclude Rosas.

