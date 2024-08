Un accampamento abusivo nel cuore della città, in via Corsica, con camper, sedie e tavoli. «Questa situazione colpisce la dignità di chi vi abita e mina il decoro cittadino». Il consigliere comunale della Lega e coordinatore regionale del partito, Michele Pais, denuncia la baraccopoli nel quartiere della Pietraia: «L'accampamento è una macchia indelebile sulla bellezza e civiltà di Alghero, che non la merita». (c.fi.)

