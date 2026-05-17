accademia, tre anni d’oro 

Tre promozioni consecutive e un sogno che continua per l’Accademia Sulcitana, in Promozione al termine di una stagione straordinaria, vissuta fino all’ultimo nella lotta con Gioventù Sarroch e Decimo 07. Dopo mesi di equilibrio, la squadra chiude a pari punti e si gioca tutto nello spareggio, vinto 2-1 grazie al gol di Caciutto al 91’.

Un percorso storico per una società in crescita: tre stagioni da protagonista, dalla vittoria in Terza Categoria al salto con i playoff fino al capolavoro della Promozione. Il presidente Massimo Defraia è raggiante: «È stato un campionato bellissimo, lungo ed equilibrato. Ce la siamo giocata fino all’ultima partita con Decimo 07 e Sarroch, passando continuamente da primi a secondi e viceversa. È il frutto di sacrifici, del duro lavoro e della fiducia che tutto l’ambiente ha avuto durante l’anno. Il merito è di tutti: staff, giocatori e collaboratori che ci stanno attorno. Ora ci riposeremo qualche giorno, poi inizieremo subito a programmare la prossima stagione in Promozione. Stiamo lavorando anche sul settore giovanile e sull’attività di base, perché per crescere ancora servono basi solide».

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