girone a.
09 marzo 2026 alle 00:22

Accademia Sulcitana di misura, il Sarroch non stecca 

Acc. Sulcitana 2

Ulassai 1

Acc. Sulcitana : Grosso, Mattana, Briukhov (50’ Farci), Orgiana (75’ Piga), Ambu, Mudu, Contu, Foddi, Cacciuto, Ruggeri, Cardia (70’ Vitellaro). Allenatore Loi.

Ulassai : Cannas, A. Chillotti, M. Chillotti, Cossu, Deplano, Gonzalez, Lezcano, Locci, Parisi, Seoanez, Zedda. Allenatore Sirigu

Arbitro : Pala di Sassari.

Reti : 15’ Gonzalez, 65’ e 75’ Cacciuto.

L’Accademia Sulcitana conquista una preziosa vittoria superando l’Ulassai. La partita si accende fin dai primi minuti e sono gli ospiti a partire con maggiore determinazione. L’Ulassai al 15’ trova il vantaggio: Gonzalez legge perfettamente l’azione, si inserisce centralmente e batte il portiere firmando lo 0-1. L’Accademia non resta a guardare e prova a reagire, mantenendo alta l’intensità del match. Il ritmo resta elevato per tutta la gara, con occasioni da entrambe le parti e continui capovolgimenti di fronte. Nella ripresa i padroni di casa aumentano la pressione e al 65’ trovano il meritato pareggio: Cacciuto raccoglie il pallone in area e con un preciso sinistro insacca riportando il risultato sull’1-1. Il gol cambia l’inerzia della partita e l’Accademia prende coraggio. Pochi minuti dopo arriva il sorpasso: ancora Cacciuto, protagonista del match. (t. b.)

