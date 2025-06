Accademia e sorso vicine al salto 

Acc. Sulcitana 2

Sorso 1930 1

Accademia Sulcitana : Lecca, Squicciarini, Piga, Masala, Lai, Ambu, Boero, Foddi, Farci, Achenza, Contu.

Sorso 1930 : Mariano, Puggioni, Dettori, Bagnolo, Delogu, Carta, Altea, Palitta, Muglia, Mereu, Mulas (14’ st Manunta, 37’ st Cagnoni).

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 12’ st Farci, 22’ st (r) Muglia, 40’ st (r) Boero.

Ad Arborea l’Accademia Sulcitana piega il Sorso e conquista il primo posto nei playoff di Seconda categoria. La Prima è più vicina. Ma anche per i rivali, che hanno già festeggiato il salto nel loro profilo Facebook: sarebbero disponibili i posti per il ripescaggio ma serve l’eventuale ufficialità. L’Accademia passa al 12’ della ripresa: punizione dalla trequarti, Lai tocca corto per Squicciarini che mette al centro dove Farci inganna Mariano. Al 22’ il pari su rigore di Muglia. Al 40’ Puggioni capitan Boero segna un secondo penalty e l’Accademia vince.

