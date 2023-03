Accademia di Modena, tre giovani sardi tra i nuovi ufficiali  

Appassionato di calcio, il suo obiettivo è quello di diventare ufficiale di Fanteria anche se «oggi non penso di avere ancora abbastanza conoscenze per poter prendere una decisione così importante per la mia carriera. Sicuramente la mia aspirazione principale è diventare un ottimo ufficiale a prescindere dalla specialità», racconta. L’emozione di aver giurato fedeltà alla Repubblica è stata intensa: «È uno dei momenti più importanti della vita di un militare e sono entusiasta ma anche consapevole delle responsabilità che comporta», spiega.

Entrare nell’Accademia di Modena non è facile, anzi. C’è chi prova più volte questa strada senza mai riuscirci e chi invece, perseverando, ottiene il risultato di formarsi nelle aule dell’antico Palazzo ducale per poi entrare a fare parte dell’elite dei comandanti di Esercito e Carabinieri. «La prima volta che ho provato ad accedere all’Accademia non sono riuscito a superare il concorso. Tuttavia era forte in me la determinazione di voler diventare un giorno ufficiale e mi sono impegnato molto per colmare le mie lacune», racconta Fabio Zanda, cresciuto a Monastir, e diplomato, prima di accedere all’Accademia di Modena, alla Scuola militare Teulié di Milano dopo i primi anni delle superiori trascorsi sui banchi dell’Alberti a Cagliari.

Quando hanno urlato “Giuro”, il loro pensiero è andato ai nonni e a quegli avi che sul Carso, con la Brigata Sassari, hanno fatto l’Italia con un sacrificio servito per dare senso compiuto all’Italia di oggi. Tra i 22 allievi che venerdì scorso hanno proclamato la loro fedeltà alla Repubblica, c’erano anche tre sardi, Vincenzo Monni, 22 anni di Sinnai, e Fabio Zanda, 20, di Monastir, nuovi ufficiali dell’Esercito, e Pietro Pusceddu, di Nuoro, 19, dell’Arma dei Carabinieri. La loro voce, insieme a quella di altri 219 coetanei, è risuonata tra le mura del cortile d’onore del Palazzo ducale di Modena, che ospita l’antica Accademia militare, simbolo di eccellenza nella formazione dei futuri ufficiali dell’Esercito, davanti al ministro della Difesa Guido Crosetto e al capo di Stato Maggiore, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, oltre ad altri numerosi alti esponenti delle forze armate italiane.

Chi sono

Entrare nell’Accademia di Modena non è facile, anzi. C’è chi prova più volte questa strada senza mai riuscirci e chi invece, perseverando, ottiene il risultato di formarsi nelle aule dell’antico Palazzo ducale per poi entrare a fare parte dell’elite dei comandanti di Esercito e Carabinieri. «La prima volta che ho provato ad accedere all’Accademia non sono riuscito a superare il concorso. Tuttavia era forte in me la determinazione di voler diventare un giorno ufficiale e mi sono impegnato molto per colmare le mie lacune», racconta Fabio Zanda, cresciuto a Monastir, e diplomato, prima di accedere all’Accademia di Modena, alla Scuola militare Teulié di Milano dopo i primi anni delle superiori trascorsi sui banchi dell’Alberti a Cagliari.

Appassionato di calcio, il suo obiettivo è quello di diventare ufficiale di Fanteria anche se «oggi non penso di avere ancora abbastanza conoscenze per poter prendere una decisione così importante per la mia carriera. Sicuramente la mia aspirazione principale è diventare un ottimo ufficiale a prescindere dalla specialità», racconta. L’emozione di aver giurato fedeltà alla Repubblica è stata intensa: «È uno dei momenti più importanti della vita di un militare e sono entusiasta ma anche consapevole delle responsabilità che comporta», spiega.

Addio carriera nel calcio

Chi invece ha fatto una scelta di vita, lasciando il calcio professionistico per entrare nella grande famiglia dell’Esercito italiano, è Vincenzo Monni. Cresciuto a Sinnai, figlio di un carabiniere, il giovane sardo ha trascorso l’ultimo anno delle superiori a Viterbo, dove ha giocato nella file della Viterbese, squadra di Lega pro. Ha deciso però di abbandonare il rettangolo di gioco, almeno per quanto riguarda l’agonismo, per inseguire un altro sogno: quello di diventare un militare come i Sassarini che fecero grande l’Italia nella prima Guerra mondiale. «L’Esercito e la vita militare mi hanno sempre attirato e sin dal piccolo mi piaceva seguire le cerimonie militari, come quella che si tiene ogni primo marzo per l’anniversario della costituzione della Brigata Sassari – racconta il giovane di Sinnai - Dopo aver seguito le prime cerimonie ho iniziato a documentarmi sull’Esercito italiano e in particolare sulla Brigata Sassari, la cui storia ha fatto nascere in me un forte senso di orgoglio e un grande stimolo per vestire un domani la stessa uniforme che oltre un secolo fa fu indossata dai miei conterranei». Nel frattempo, non ha esitato ad appendere gli scarpini al chiodo per indossare l’alta uniforme degli allievi dell’Accademia di Modena. La nostalgia della Sardegna si sente, ma l’orgoglio di poter condividere una cerimonia così importante con la sua famiglia rendono il distacco dall’Isola meno doloroso. «Non mi dispiacerebbe diventare parte della Brigata Sassari e per me rappresenterebbe un onore», conclude Vincenzo Monni, che aspira anche ad entrare tra i Paracadutisti. Le letture, a iniziare dal libro “El Alamein sabbia d’intorno roccia nel cuore”, lo hanno ispirato e oggi una parte del sogno è diventato realtà.

La cerimonia

Dopo il giuramento, i 222 allievi ufficiali, tra cui i tre sardi, sono a tutti gli effetti parte della famiglia delle forze armate italiane. «Con il vostro giuramento avete sancito un impegno di fedeltà. Una promessa rivolta alla nostra Repubblica che rappresenta un modello di democrazia e di libertà, un luogo immateriale in cui vivono i diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino – ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto - negli anni più belli della vostra vita, avete scelto di mettervi al servizio della Patria con la vostra solenne promessa del Giuramento».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata