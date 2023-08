Accademia della musica, virtuosi da tutto il mondo 

È iniziata mercoledì e si concluderà il 31 agosto al Conservatorio la XXIII edizione dell’Accademia internazionale di musica di Cagliari, nove giorni che trasformeranno la città in una capitale della musica classica. Quasi duecento musicisti sono arrivati da tutto il mondo nel capoluogo per affinare le proprie capacità accanto ai grandi maestri del panorama internazionale.

Come ogni anno l’Accademia internazionale di musica è realizzata in collaborazione con il Conservatorio: proprio negli spazi dell’istituzione musicale da mattina a sera si svolgono le masterclass di alto perfezionamento. Un riguardo particolare è riservato ai musicisti sardi per i quali l’Accademia mette a disposizione trenta borse di studio, nonostante i continui tagli delle risorse. In questo modo i virtuosi isolani potranno affinare le proprie competenze accanto ai grandi della musica senza essere costretti a varcare il Tirreno.

Di alto livello i nomi che compongono il corpo docente. Per la classe di violino arriva per la prima volta Andrej Bielow, considerato uno dei più validi musicisti ucraini della sua generazione; per il Clarinetto c’è Thorsten Johanns, musicista tedesco richiesto a livello internazionale come solista; per il violoncello il russo Emil Rovner, virtuoso dello strumento e ricercato insegnante. Con loro Enrico Pace (pianoforte), Marc Danel e Gilles Millet (violino), Leones Morales (pianoforte), Krzysztof Wegrzyn (violino), Roman Guyot (clarinetto), Luciana Serra, icona del bel canto italiano. La classe di chitarra è invece affidata a Cristian Marcia. L’Accademia è nata da un’idea nata dall’associazione Sardegna in musica, presieduta da Gian Luca Marcia, e con la direzione artistica di Cristian Marcia. Informazioni: accademiadicagliari.com.

RIPRODUZIONE RISERVATA