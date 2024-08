Accademia della musica: giovani talenti della classica in arrivo da tutto il mondo 

L’edizione è la numero ventiquattro e i giovani che l’hanno frequentata alcune migliaia. Talenti sardi e di numerose altre parti del mondo. Centinaia sono i Maestri -nomi prestigiosi- che vi hanno insegnato e, la sera, hanno regalato alla città, in oltre due decenni, suggestivi concerti di musica classica. Da domani e fino al 31 agosto, ritorna a Cagliari, ospite del Conservatorio G.P. Da Palestrina, l’Accademia internazionale di musica, organizzata dall’associazione Sardegna in Musica, e per quattro sere, da lunedì 26 a giovedì 29, alle 21, nell’Auditorium del Conservatorio, il festival “Le notti musicali”.

Lezioni

Ideata da Cristian e Gian Luca Marcia, la proposta formativa, rivolta a 150 giovani virtuosi che provengono da Europa, Asia e America, si accompagna a quella culturale aperta a tutti affinché apprezzino la maestria dei maggiori protagonisti della musica classica, insegnanti, al mattino, nelle masterclass. Accanto ai docenti abituali, quest’anno il festival porta alcuni nomi nuovi. Da Jennifer Stumm, violista statunitense, autrice di «progetti che uniscono l’entusiasmo musicale a un'impegno per l'equità sociale»; a Svetlin Roussev, violinista bulgaro docente al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi e alla Hotschule di Ginevra; fino al tedesco Moritz Winkelmann, tra i pianisti più espressivi della sua generazione e vincitore del Concorso Internazionale Beethoven di Bonn. Sono di casa, invece, Enrico Pace, pianista di cui è apprezzato il tocco, Marc Danel e Gilles Millet, fondatori del Quartetto d’archi Danel, Emil Rovner, violoncellista russo, Johanns Thorsten, virtuoso del clarinetto e lo stesso Cristian Marcia, chitarrista, che presto pubblicherà alcune sue composizioni con la nota etichetta canadese “Les Produciont d’Oz”.

Concerti

Ad aprire il festival, lunedì 26, sarà Cristian Marcia insieme con il “Meras Notas Ensemble“ da lui creato, con cui proporrà varie sue composizioni. Nella seconda parte della serata il musicista sardo sarà insieme a Roussev per eseguire la “Sonata concertata“ di Paganini e in “Entr’acte“ di Jaques Ibert per chitarra e violino. Il giorno dopo si comincia con il pianista Moritz Winkelmann che proporrà due delle 32 sonate di Beethoven e, a seguire, il celebre “Ottetto d’archi” di Mendelssohn nell’esecuzione di Danel, Gilles Millet, Stumm, Rovner e il Quiron Quartet. Enrico Pace sarà il protagonista del concerto di mercoledì insieme con Danel, Stumm e Rovner e le musiche di Strauss e Fauré. La serata di giovedì è dedicata ai virtuosi dell’Accademia: musicisti affermati che scelgono di perfezionarsi a Cagliari accanto ai maestri, tra cui Luciana Serra, soprano e docente all’Accademia della Scala di Milano. Nel concerto si esibiranno i pianisti Yun Yang Lee, Sandro Zanchi, Aoko Soga, Chi Kuan Fang, Johann Thorsten, la mezzosoprano Laura Capretti e il Quiron Quartet.

Unesco

Partner dell’Unesco dal 2008, l’Accademia prevede nove giorni di lezioni, al mattino e al pomeriggio, di Chitarra, Interpretazione, Pianoforte, Violino, Viola, Clarinetto Quartetto d’archi e diverse altre. Per la prima volta, tra gli allievi ci sarà anche un giovane di Taiwan, mentre gli altri arrivano da Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti, Cina, Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Turchia, Grecia, Danimarca, Svezia, Norvegia, Olanda. «L’interazione di persone con culture così distanti tra di loro dimostra che la musica è un linguaggio universale utile alla pace», chiosano i fratelli Marcia, «e che, a dispetto dei tempi grami che le dedicano pochi investimenti, la cultura è una potente risorsa economica».

