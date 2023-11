Accademia del lievito madre, viaggio tra i pani tradizionali 

“Il museo del pane, un luogo per conoscere e tramandare un’arte” è il tema del convegno in programma il 30 novembre alle 16, nell’auditorium Lilliu del Museo del costume. Organizzano l’Isre e l’Accademia sarda del lievito madre. Occasione per parlare di una tradizione diffusa, con gli innumerevoli pani da tavola e la varietà di quelli rituali, i quali hanno accompagnato la storia delle comunità. Interverranno G. Antonio Farris, presidente dell’Accademia sarda lievito madre, l’antropologa Alessandra Guigoni, Marisa Iamundo De Cumis, Giuseppe Melis, il sindaco di Pompu, Moreno Atzei. Aprirà i lavori Stefano Lavra, presidente dell’Isre.

