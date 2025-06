“Accabadora”, concerto in sala Pira 

Il romanzo di Michela Murgia torna ad essere protagonista in un appuntamento speciale. La Casa di Suoni e Racconti porta in scena il concerto narrativo “Accabadora”, oggi alle 20,30 alla sala Michelangelo Pira in via Brigata Sassari. Sul palco l’ attrice e cantante Elisa Zedda e il chitarrista e compositore Andrea Congia. La storia e il legame che unisce Maria Listru e Bonaria Urrai ai misteri dell’Accabadora prenderanno vita grazie alle voci e alle atmosfere sonore realizzate dagli artisti in scena.

RIPRODUZIONE RISERVATA