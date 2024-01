Acca Larentia, si muove la procura 

Finirà all’attenzione dei magistrati della Procura di Roma l’adunata con saluto romano avvenuta domenica nel corso dell’anniversario della strage di Acca Larentia che il 7 gennaio del 1978 costò la vita ai tre militanti del Fronte della Gioventù Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. I tre furono uccisi davanti alla sede del Msi nello stesso luogo dove domenica pomeriggio si sono dati appuntamento centinaia di militanti di estrema destra che hanno omaggiato le tre vittime con il saluto fascista e il grido «presente».

I passi

A piazzale Clodio è attesa una prima informativa da parte della Digos, che verrà inviata nei prossimi giorni: In questura si stanno infatti vagliano le riprese effettuate dalla polizia scientifica per identificare i partecipanti davanti alla ex sede del Msi. Una volta compiuti questi primi passi, l’informativa verrà trasmessa ai magistrati che dovranno valutare se procedere con la formale apertura di un fascicolo di indagine. Sempre in Procura arriverà una denuncia del M5S: una iniziativa per chiedere agli inquirenti di accertare se quanto avvenuto domenica, immortalato in video e foto diventati in poche ore virali anche sui social, rientri nel reato di apologia del fascismo così come previsto dalla legge Scelba. Una fattispecie che cristallizza «quell'insieme di azioni e comportamenti diretti alla ricostruzione del partito fascista» e che venne approvata nel giugno del 1952. L’esposto dei Pentastellati potrebbe quindi finire, eventualmente, nel fascicolo già aperto dai magistrati capitolini che potrebbero sollecitare l'acquisizione dei video. Nell’informativa le forze dell’ordine, che sono al lavoro anche sulle immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona del quartiere Tuscolano, ricostruiranno complessivamente quanto avvenuto nel pomeriggio del 7 gennaio.

La storia

Un evento che si celebra tutti gli anni e che anche in passato è stato al centro di violente polemiche.

Una fiaccolata che culmina con il «rito del presente». CasaPound, da parte sua, replica parlando di «di rancido dibattito» e chiedendosi «come sia possibile che dopo 46 anni Franco, Francesco e Stefano siano ancora senza giustizia. Le interrogazioni parlamentari, le polemiche, le richieste di identificazione e questo misero teatrino non potranno fermare il ricordo ed ogni 7 gennaio saremo in quel piazzale».

La strage di Acca Larentia prende il nome dalla strada sulla quale, nel 1978, sorgeva la sede del Movimento Sociale Italiano, nel quartiere Tuscolano, a Roma. Lì, il 7 gennaio di 46 anni fa, un commando armato aprì il fuoco contro i giovani militanti del partito uccidendo due studenti, il ventenne Franco Bigonzetti e il diciottenne Francesco Ciavatta. Nella tesissima manifestazione di protesta indetta poco dopo il duplice omicidio, un altro attivista di destra venne freddato da un colpo di pistola: Stefano Recchioni, che avrebbe compiuto 20 anni solo un paio di settimane dopo.

