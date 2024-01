Acca Larentia, scontro alla Camera 

«Sciogliere i gruppi neofascisti». «Ma i vostri governi non lo hanno mai fatto». Va in scena al question time alla Camera un botta e risposta tra la segretaria dem Elly Schlein ed il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo l'adunata nera con centinaia di braccia tese alla commemorazione di via Acca Larentia.

In Aula

Piantedosi si è presentato a Montecitorio affermando che il raduno neofascista, riproponendo «gesti e simboli che rappresentano un'epoca condannata dalla storia», ha «tradito lo spirito della commemorazione» di una «tragedia così grave». Il ministro ha poi difeso le forze di polizia, che hanno «adottato lo stesso modulo operativo seguito in passato nelle analoghe manifestazioni». Il titolare del Viminale ha quindi respinto l'appello a sciogliere i gruppi estremisti, per «la particolare complessità della normativa vigente», che non ha permesso neanche a governi sostenuti del Pd di adottare iniziative simili.

La segretaria

La Schlein ha chiamato in causa pure la premier Giorgia Meloni che «ha parlato tre ore la settimana scorsa, ma le sarebbero bastati dieci secondi per dichiararsi antifascista, come la Costituzione su cui ha giurato. Resta in ostaggio del suo passato, da cui continua a non prendere la distanza».

Difesa Fdi

Respinge le accuse al mittente il ministro della Difesa, Guido Crosetto: «Ho sempre preso le distanze da ogni manifestazione che ricordi i regimi passati»". Per il capogruppo FdI alla Camera, Tommaso Foti, «è vergognoso che la segretaria del Pd Schlein non abbia espresso una sola parola di condanna per gli assassini dei missini di Acca Larentia né chiesto che dopo quarantasei anni sia resa loro giustizia».

Altre reazioni

Critico verso la reazione del Governo rispetto ai fatti di Acca Larentia anche il leader M5s, Giuseppe Conte: «È grave avere un presidente del Consiglio che non spende una parola e, come sempre, mette la testa sotto la sabbia quando c'è qualche posizione critica». Duri pure l'Anpi, che ha presentato una denuncia nei confronti dei partecipanti all'adunata, mentre la presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, ha parlato di «nostalgia pericolosa. Anche oggi – ha sottolineato – quel gesto ha un significato. Non è solo rievocazione storica. Spero che dalla magistratura sia ribadita una condanna assoluta».

