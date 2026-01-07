Acca Larentia, militanti di destra sprangati in strada 

Nel giorno del ricordo di Acca Larentia, a Roma la violenza politica riaffiora. Aggressioni di strada e fori di proiettile nella sede della Cgil nel quartiere Primavalle, commemorazioni segnate da saluti romani e appelli istituzionali alla pacificazione compongono il quadro del 7 gennaio. Alla vigilia dell’anniversario dell’uccisione di tre militanti del Fronte della Gioventù nel 1978, quattro militanti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti nei pressi di un supermercato all’Alberone, in via Tuscolana, mentre si preparavano ad affiggere manifesti per la commemorazione. Circa dieci gli aggressori, incappucciati e armati di spranghe. Le immagini delle telecamere sono al vaglio della Digos. Tra gli aggrediti anche i figli di Sabrina Fantauzzi, portavoce del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli: «I miei figli e gli amici dei miei figli sono vivi per miracolo», ha scritto sui social, lanciando un appello a fermare l’escalation e riportare il confronto su un terreno democratico. Nette le reazioni del centrodestra, a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Ricorre oggi il 48esimo anniversario della strage di Acca Larentia», «una pagina dolorosa della storia della nostra Nazione», ha ricordato Meloni, chiedendo «una vera e definitiva pacificazione nazionale». Poi l’avvertimento che «quando il dissenso diventa aggressione, quando un’idea viene zittita con la forza, la democrazia perde. Sempre». Parole condivise dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che parla di «odio politico di estrema gravità». Alla commemorazione davanti all’ex sede del Msi Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera, ha acceso il dibattito sui simboli dipinti sul pavimento del patio: «Che state dicendo? La croce celtica è simbolo del fascismo? La croce celtica è una croce religiosa cattolica». Mentre la tensione saliva intorno alla commemorazione, un altro episodio ha segnato la giornata. A Primavalle, nella sede Cgil di Roma e Lazio, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile su vetrate e sulle saracinesche. Un atto intimidatorio «gravissimo» per il sindaco Roberto Gualtieri: «Colpire un’organizzazione sindacale significa colpire uno dei presìdi fondamentali della vita democratica». E la leader dem Elly Schlein parla di un gesto di «gravità inaudita». Nel pomeriggio davanti alla sezione di via Acca Larentia si è consumato il rito dell’estrema destra: il grido “per tutti i camerati caduti”, il “presente” ripetuto tre volte e i saluti romani, alla presenza di militanti di CasaPound e del leader di Forza Nuova Roberto Fiore.

