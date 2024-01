Acca Larentia irrompe sulle Europee 

La polemica sui saluti romani ad Acca Larentia irrompe sull'arena europea. Un'immagine «scioccante» per il capogruppo dei liberali di Renew Europe, Stephane Sejourné. «In Europa non c'è posto per il saluto fascista, lo condanniamo con massima fermezza», chiarisce il leader del Ppe Manfred Weber. È «inaccettabile, allarmante e ancor più grave che possa accadere senza conseguenze e senza una reazione chiara e netta da parte della presidente del Consiglio» denuncia il gruppo dei Socialisti e democratici. Un fronte comune che condivide i timori di un exploit delle destre alle elezioni di giugno e guarda con attenzione all'Italia. Giorgia Meloni finora ha evitato ogni commento mentre i suoi hanno preso le distanze da chi scandiva il «presente» con il braccio teso commemorando domenica i tre militanti del Fronte della gioventù uccisi nel '78, quelli che Giovanni Donzelli definisce «duecento imbecilli utili solo alla sinistra».

I “distinguo” di La Russa

Oltre a Meloni, finisce nel mirino delle opposizioni il presidente del Senato, Ignazio La Russa, per le sue riflessioni sul saluto romano in occasione di celebrazioni di persone decedute: «Per alcune sentenze della Cassazione non era reato, per altre invece sì», ha spiegato auspicando che «si faccia chiarezza dal punto di vista giuridico, ce n'è bisogno. Una cosa è l'apologia di fascismo, una cosa è la ricostituzione del partito fascista, un'altra è la commemorazione di deceduti». Il 18 gennaio la Cassazione esaminerà un caso simile, e la decisione è destinata a fare giurisprudenza.

Le reazioni politiche

Intanto il Pd deposita un disegno di legge che «rende più efficace l'azione di repressione dell’apologia di fascismo e dei fenomeni eversivi neofascisti. Se tutto il Parlamento lo sostenesse - è la tesi dei dem - si farebbe chiarezza sulla legislazione vigente e la rafforzerebbe». Non mancano voci critiche nell'esecutivo. Dopo la condanna di Antonio Tajani un altro ministro di Fi, Paolo Zangrillo, dice che «quel tipo di manifestazione fa un po’ ribrezzo». Taglia corto Matteo Salvini: «Chi si dichiara fascista o comunista nel 2024 mi fa tenerezza».

La scelta di Meloni

La premier non commenta e non ha motivo per farlo, sono fatti che si ripetono da anni, FdI non ha mai partecipato a quelle manifestazioni e sollevare il problema ora è pretestuoso, si fa notare nel suo partito, dove prevale la linea del silenzio.

RIPRODUZIONE RISERVATA