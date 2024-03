Acca Larentia e la storia di Mario Scrocca nel nuovo romanzo di Valentina Mira 

Doppio appuntamento sardo per la scrittrice Valentina Mira: il 21 marzo sarà ospite di Liberos nel Festival Entula al teatro Sant’Eulalia di Cagliari: alle 19 presenterà il suo romanzo “Dalla stessa parte mi troverai” (candidato al premio Strega). Il 25 marzo alle 18 sarà invece a Sassari alla Fondazione di Sardegna nell’anteprima del festival Liquida.

Il libro racconta una storia realmente accaduta: nel 1987 Mario Scrocca, infermiere romano, viene arrestato per la strage di Acca Larentia di 9 anni prima sulla base di una testimonianza de relato.Quella stessa notte, Scrocca muore nel carcere di Regina Coeli, una morte archiviata come suicidio, sebbene sia avvenuta in una cella antimpiccagione.

Per scrivere il libro Valentina Mira ha raccolto la testimonianza della moglie di Mario Scrocca, Rossella Scarponi: entrambe le presentazioni in Sardegna le faranno insieme.

