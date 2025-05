Acca Larentia, 31 militanti nei guai 

Il 7 gennaio del 2024 alzarono il braccio destro per il saluto romano nella commemorazione per Acca Larentia in ricordo dei tre giovani uccisi nel 1978 davanti a una sede del Movimento sociale italiano. Per questo trentuno persone, tutti appartenenti al movimento di estrema destra Casa Pound, rischiano ora di finire sotto processo per avere risposto alla “chiamata del presente”. Quella commemorazione per gli inquirenti rifletteva, «la liturgia delle adunanze usuali del disciolto partito fascista», e la Procura di Roma ha, infatti, chiesto il rinvio a giudizio in una indagine in cui contesta la violazione delle leggi Mancino e Scelba. Il procedimento, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, venne aperto alcuni giorni dopo l’adunata in una strada non lantana da via Tuscolana. Le indagini sono state affidate dagli inquirenti alla Digos della Questura e ai carabinieri che grazie all’analisi di una serie di video sono riusciti ad individuare gli autori.

