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24 settembre 2026 alle 00:46

AC40 in acqua da oggi a Napoli 

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Napoli. «Ci siamo preparati al meglio, siamo consapevoli di aver lavorato bene e questa regata preliminare è un'opportunità importante per noi: tutte le volte che si può scendere in mare contro i tuoi avversari è rilevante dal punto di vista mediatico, ma soprattutto dal punto di vista sportivo e di pressione. È anche un gioco psicologico, se hai la possibilità di battere gli avversari va sempre bene». L’amministratore delegato di Luna Rossa, Max Sirena, parla così della regata preliminare di Napoli e fa capire che si farà sul serio: «Smettiamo di far finta di essere tutti amici», scherza, «nello sport ci si stringe la mano, ma il mio obiettivo ogni mattina quando mi sveglio è quello di battere gli altri». Le previsioni meteo annunciano la presenza di un bel vento di grecale. «Diciamo che renderà le regate molto affascinanti, interessanti, non c'è niente di scritto. Già martedì abbiamo navigato in condizioni di grecale con vento molto rafficato di intensità e di direzione: ci saranno delle sorprese perché puoi passare da primo a ultimo in 15 secondi, sarà bello».

Oggi le 10 barche (italiani, inglesi e neozelandesi ne hanno due) scenderanno in acqua a Naplli alle 14 per le regate di prova (Rai2 e SkySport). Dalle 18.30 presentazione dei team e spettacolo di apertura.

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