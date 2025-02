Abuso sessuale: la figlia in aula conferma le accuse 

L’inchiesta per maltrattamenti sui quattro figli e la compagna si è aggravata con un’altra ipotesi di reato pesante: abusi su una delle due figlie. La ventenne, che all’epoca della violenza sessuale aveva appena 11 anni, è stata sentita ieri nel corso di un incidente probatorio davanti alla giudice Federica Fulgheri e alla pm Silvia Mascia: in aula la giovane persona offesa ha confermato quel terribile episodio che risale a una decina di anni fa. Due anni fa il padre, difeso dall’avvocata Manuela Cau, era stato allontanato dalla famiglia ma ciò non gli ha impedito di continuare a molestare la compagna. Alla quale continuava a mandare messaggi minatori in cui minacciava di ammazzarla. A quel punto l’indagato, un rom di una cinquantina d’anni, era stato arrestato. Poi la figlia ha avuto il coraggio di denunciare l’abuso sessuale subito.

Ieri nel corso dell’incidente probatorio è stata sentita anche la sorella della persona offesa e oggi l’udienza va avanti con l’audizione della madre delle due giovani che ora risiedono fuori Oristano. L’inchiesta è comunque ancora in corso ma con gli elementi acquisiti alla luce delle dichiarazioni rese da madre e figlie potrebbe giungere alle battute finali. ( p. m. )

