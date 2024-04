Abuso sessuale, 60enne condannato 

Nel luglio di due anni fa, durante una festa nel Montiferru, si era avvicinato un po’ troppo a una giovane, tanto da toccarle i glutei. Un gesto che a un sessantenne è costata la condanna a due anni, pena convertita in lavori di pubblica utilità.

Così hanno deciso ieri i giudici del Tribunale di Oristano, (presidente Silvia Palmas, a latere Argiolas e Mascia) al termine del processo per abuso sessuale. Il collegio ha accolto la richiesta della pm Silvia Mascia, che per l’imputato Leonardo Onni aveva sollecitato, appunto, la condanna a due anni. Nel corso della requisitoria è stato rievocato quell’episodio, raccontato ai giudici precedentemente anche dalla persona offesa, nel corso del dibattimento. La giovane aveva ricordato di essersi sentita toccare alle spalle durante una festa dal sessantenne, che subito dopo si era scusato con lei, affermando di averla scambiata per un’altra persona. Quell’episodio era stato denunciato dalla persona offesa ai carabinieri, che avevano così avviato gli accertamenti. Da lì era partita l’inchiesta della Procura e, quindi, l’apertura del processo.

Nell’udienza di ieri è intervenuto anche l’avvocato Rafaele Cocco, che ha difeso l’imputato con la collega Serena Contini. Nel corso dell’arringa, il legale ha negato essersi trattato di un abuso sessuale, sostenendo la tesi dell’imputato che aveva subito affermato di aver scambiato la giovane per un’altra persona.

La tesi, evidentemente, non ha convinto i giudici che hanno comunque convertito la condanna in lavori di pubblica utilità. ( p. m. )

