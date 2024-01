«Abuso insanabile, casa da demolire» 

«Stante l'infondatezza delle doglianze sollevate e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, gli odierni ricorsi devono essere disattesi». La Cassazione non ha dato speranze: gli abusi edilizi contestati non sono sanabili e non è dimostrabile che ci fossero già prima degli anni Novanta, visto dove poi è sorta la casa prima c’era solo un piccolo ricovero per animali. Risultato? La sentenza d’appello che confermava la condanna di primo grado del proprietario è diventata definitiva e l’immobile dovrà essere demolito.

Il contenzioso

La disputa giudiziaria è iniziata nel 2005, da un accertamento effettuato dagli uomini della Forestale e del Servizio veterinario della Asl in quello che ritenevano fosse ancora un allevamento nei pressi di Barracca Manna. In realtà gli animali non c’erano più, ma al loro posto – ai margini della statale 554 – era nata una piccola villetta: l’esterno ancora in mattoni, l’interno ultimato e abitato da uno dei figli dell’allevatore. Da quel giorno si sono succedute le ordinanze di demolizione e le udienze penali in primo e secondo grado, sino a quando con un’ordinanza dello scorso anno, il Tribunale cittadino, in veste di giudice dell’esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena per la condanna a 6 mesi, oltre a 8.500 euro d’ammenda, perché subordinata alla demolizione delle opere abusive entro 90 giorni dalla sentenza. Rimasta al suo posto la casa abusiva, il proprietario ha presentato ricorso in Cassazione.

La decisione

Alla Suprema Corte il legale del privato ha fatto presente che l’immobile era già esistente sin dagli anni Sessanta, dunque di fatto in buona parte condonato. Questa parte del ricorso, però, non è stato preso in considerazione dai giudici della Terza Sezione penale, presieduta da Luca Ramacci, perché si tratta di un elemento già affrontato e superato nel giudizio di merito: quello condonato sarebbe stato un ricovero per animali (poi sparito negli anni), non l’annessa casa abitabile. Non solo. Secondo i ricorrenti non sarebbe stata presa in esame l’impossibilità tecnica di dare esecuzioni alle demolizioni per non pregiudicare la stabilità delle strutture immediatamente adiacenti. In pratica un’altra abitazione il cui muro è in aderenza. L’impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo, senza danneggiare fabbricati di altri soggetti terzi, hanno stabilito i giudici, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando, come nel caso trattato, dipenda da una causa imputabile al condannato. Insomma: la casa è insanabile e dovrà essere demolita.

