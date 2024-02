Abuso edilizio, ordine di demolizione 

Il Comune di Capoterra dovrà dare materialmente esecuzione all’ordinanza di demolizione di una porzione di fabbricato abusivo entro 60 giorni, in caso contrario il Direttore generale degli Enti Locali della Regione sarà nominato “commissario ad acta” e sostituirà l’Ente. Lo hanno deciso i giudici del Tar Sardegna, condannando anche l’amministrazione a pagare 1.500 euro di spese legali a Massimo Angioni, l’erede e proprietario dell’area su cui è stato realizzato l’abuso da un impresario a cui il padre aveva affittato l’immobile.

La vicenda

È una vicenda complessa quella finita davanti alla Prima sezione del Tribunale amministrativo di Cagliari, guidata dal giudice Marco Buricelli (affiancato dai consiglieri Oscar Marongiu e Roberto Mortixi che materialmente ha scritto la sentenza). Attraverso gli avvocati Andrea Piredda e Daniele Succu, un privato ha presentato ricorso contro il Comune, assistito dal legale Eugenio Lao, che non aveva mai risposto alla richiesta di avvio della procedura di demolizione del fabbricato abusivo.

In realtà l’Ente aveva ordinato di demolire le opere abusive e ripristinare lo stato dei luoghi a Giorgio Melis, legale rappresentante della società Impes Italia srl, che aveva effettuato i lavori all’insaputa del titolare dell’immobile. Si trattava della sopraelevazione di due livelli fuori terra e di un piano mansarda realizzati sopra la casa (legittimamente costruita, con regolare concessione) da Italo Angioni nel 1981. Nonostante i tanti solleciti, la società non ha mai ottemperato.

La richiesta

Pur non avendo realizzato lui l’abuso, Massimo Angioni ha ribadito il suo interesse attuale e concreto all’adozione del provvedimento di ripristino, visto che è proprietario del fabbricato oggetto della sopraelevazione abusiva (essendo legittimo erede di Italo Angioni). Ai giudici del Tar il privato ha chiarito che l’impresa, poi dichiarata fallita, aveva realizzato l’abuso ad insaputa del suo familiare poi deceduto, in ragione di un contratto preliminare che però non prevedeva di realizzare porzioni in assenza di concessione edilizia. Chiesto dunque al Comune di sostituirsi al Melis per demolire, Massimo Angioni non ha mai ricevuto risposta né sono mai arrivate le ruspe.

La sentenza

Contro quell’inerzia c’è già stata una decisione del Tribunale che, con ordinanza collegiale del 29 maggio 2023, aveva stabilito che sarebbe dovuta essere l’Amministrazione a demolire le opere abusive o acquisirle a patrimonio comunale, ma con una decisione da prendere in Consiglio comunale. Decorso il termine di 150 giorni, senza alcuna decisione, i giudici capito che l’Ente non voleva quell’immobile e, il 21 febbraio, è stato chiaro che non c’era manco l’intenzione di demolirlo. Da qui la sentenza del Tar che obbliga il Comune a farlo o, in alternativa, l’opera abusiva sarà demolita dal Direttore regionale degli Enti Locali della Regione.



RIPRODUZIONE RISERVATA