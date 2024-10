Abuso d’ufficio, per i giudici non è illegittima l’abolizione del reato 

Respinta dalla Corte d’appello la questione di legittimità costituzionale sulla recente abolizione dell’abuso d’ufficio presentata dal sostituto procuratore generale, Michele Incani, nel processo di secondo grado sulle presunte nomine illegittime in Regione, dove in primo grado è stata condannata a 2 anni e 8 mesi il magistrato del Consiglio di Stato, Maria Grazia Vivarelli.

Ieri mattina, davanti al collegio presieduto dal giudice Massimo Poddighe, il pg ha così chiesto la conferma della condanna di primo grado (pur con l’assoluzione dall’abuso d’ufficio perché il reato non è più previsto come reato), ritenendo l’ex capo di gabinetto della presidenza della Regione responsabile di induzione indebita. Di parere opposto il difensore Rinaldo Lai che, per un’ora, ha sollecitato l’assoluzione della sua assistita da qualsiasi contestazione. Il 19 novembre l’avvocato finirà la sua arringa, poi toccherà all’altro difensore, il docente di Diritto processuale della Luiss, Filippo Dinacci.

Al termine dell’inchiesta del pm Andrea Vacca, oltre a Maria Grazia Vivarelli erano finiti nei guai anche l’ex presidente Christian Solinas (imputato di abuso d’ufficio) e l’ex assessore Valeria Satta (accusata anche di tentata concussione): etrambi hanno scelto il dibattimento. (fr.pi.)

