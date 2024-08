Abuso d’ufficio Mattarella promulga il ddl Nordio 

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, promulga il disegno di legge Nordio, che contiene tra l’altro anche l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e la rimodulazione del traffico d’influenze. Resta caldo, invece, il tema carceri con il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, che invita FI a «indicare la strada», al resto della maggioranza, verso un «reale garantismo» e una soluzione più concreta, accelerando sulle misure alternative, contro il sovraffollamento carcerario. Il ddl messo a punto dal ministro Carlo Nordio che prevede, oltre a una stretta sulle intercettazioni, anche la decisione collegiale (tre giudici invece di uno) per la custodia cautelare in carcere, era stato approvato in via definitiva il 10 luglio. E Mattarella si sarebbe preso tutto il periodo previsto dall’articolo 73 della Costituzione, cioè un mese, per evitare che si abolisse l’abuso d’ufficio prima che entrasse in vigore il reato di peculato per distrazione contenuto nel decreto carceri che invece è stato promulgato dal Capo dello Stato non appena licenziato dal Parlamento. Un nuovo tipo di peculato che, a detta del centrodestra, potrebbe mitigare almeno in parte la cancellazione dell’abuso d’ufficio.

