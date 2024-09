Abuso d’ufficio cancellato: prime assoluzioni 

«Assolti perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato». Sono Michele Porcu, 35 anni di Nurallao, e Giacomo Carta, 27, di Ghilarza, i primi imputati che, a Cagliari, hanno ottenuto il proscioglimento in un processo penale dopo la recente abolizione del reato di abuso d’ufficio. I due agenti della polizia penitenziaria erano accusati di presunti abusi sui detenuti, avvenuti fino a ottobre 2020. Ieri mattina, nel corso dell’udienza davanti alla Seconda sezione penale del Tribunale, i giudici hanno letto il dispositivo che chiude definitivamente il procedimento penale facendo cadere tutte le imputazioni.

La contestazione

Il sospetto della Procura era che avessero picchiato alcuni carcerati e, in un caso, avessero portato via il cavo dell’antenna da una cella per impedire ad un recluso di guardare la tv, mentre un’altra volta sarebbe stata disattivata l’energia elettrica. In udienza preliminare, per conto di una delle presunte vittime, si era costituita parte civile l’avvocata Enrica Anedda, mentre gli imputati erano difesi da Bachisio Mele e Marcello Medici.

L’indagine

L’inchiesta era stata portata a termine dal sostituto procuratore Alessandro Pili che aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per tre agenti della Penitenziaria. Le difese hanno da subito respinto con forza le imputazioni di tutti gli indagati, uno dei quali (Antonello Boi, 38 anni, originario di Macomer ma residente a Capoterra) aveva ottenuto la messa alla prova ed era stato stralciato dopo il rinvio a giudizio. Una quarta agente, Elena Torri, 22enne, era stata condannata a 4 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio nell’ambito della stessa vicenda e poi, dopo l’appello presentato dall’avvocato Gianfranco Trullu, assolta in secondo grado.

Il processo

Per Porcu e Carta, invece, si era aperto il dibattimento davanti al collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda, affiancato in ultimo dai colleghi Giorgio Cannas e Roberto Cau. Ieri mattina, dopo l’entrata in vigore a fine agosto della legge che ha riformato il Codice penale, cancellando il reato di “Abuso d’ufficio”, il procedimento si è chiuso con una sentenza di assoluzione. La formula letta è quella del «fatto che non è più previsto dalla legge come reato», stessa motivazione che – nel giro di qualche settimana – dovrebbe far chiudere pressoché tutti i procedimenti ancora pendenti a dibattimento o che dovrebbero essere trattati in udienza preliminare. Per i fascicoli ancora in indagine, invece, è prevista l’archiviazione (sempre che non venga ravvisato qualche altro reato).

La riforma

L’abrogazione dell’abuso d’ufficio è stata decisa dalla legge 114, approvata in via definitiva il 9 agosto scorso e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale due giorni dopo. Trascorsi quindici giorni, la norma è entrata pienamente in vigore e, a seconda della fase dei procedimenti, per i magistrati si aprono tre sole soluzioni: l’archiviazione, l’assoluzione o la revoca della condanna, qualora sia già stata già pronunciata.

