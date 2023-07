Abuso d’ufficio, altolà dell’Ue 

Sarà incardinato la settimana prossima in commissione al Senato, il disegno di legge con cui il governo intende avviare la prima parte della riforma della giustizia. L'esame entrerà nel vivo in autunno, se non in inverno. Intanto si è già aperto un fronte con l'Unione Europea su uno dei punti chiave: l'abrogazione dell'abuso d'ufficio. Il centrodestra (in asse con il Terzo polo) ha bocciato in commissione Politiche Ue alla Camera la proposta di direttiva Ue anticorruzione, con cui quel tipo di reato verrebbe esteso anche al settore privato; 24 ore più tardi un portavoce di Bruxelles ha denunciato che la riforma del governo Meloni «depenalizzerebbe importanti forme di corruzione e potrebbe avere un impatto sull'efficace individuazione e lotta alla corruzione».

Nessuna reazione

Considerazioni che non generano reazioni dalle parti di Palazzo Chigi. Almeno per qualche giorno la premier spera di aver messo a tacere le polemiche delle ultime settimane. L'obiettivo principale dell'esecutivo è la separazione delle carriere, il piano è varare un disegno di legge appena prima della sosta estiva, oppure alla ripresa dei lavori a settembre. Ma per l'Anm sarebbe «un passo verso la sottoposizione» delle toghe «al controllo politico», ha avvertito il presidente Giuseppe Santalucia. Chiarito ormai che la modifica del concorso esterno in associazione mafiosa non è in agenda, l'abuso d'ufficio si annuncia un nuovo banco di prova per esecutivo e maggioranza. Palazzo Chigi si è impegnato con il Colle affinché il testo sia coerente con la Costituzione. Ritoccandolo nell'iter parlamentare, se serve. Nella maggioranza c'è la convinzione che non sarà semplice convincere Carlo Nordio a passi indietro su una norma che, è convinzione diffusa fra gli alleati, è necessaria.

L’intervento di Mattarella

Si parte con l'idea di confermare il disegno di legge approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri il 15 giugno. Nella maggioranza si è predisposti ad ascoltare un'eventuale moral suasion da parte del Quirinale. Ma molti fanno riferimento a un intervento di Sergio Mattarella otto mesi fa all'assemblea dell'Anci a Bergamo: «Sarebbe una sconfitta per la democrazia se si facesse strada l'idea che l'esercizio della funzione di sindaco, già faticoso, sia così gravato da rischi da giungere quasi all'impraticabilità».

