Abuso di mezzi di correzione, il pm chiede le condanne 

Secondo la pm Sara Ghiani i maltrattamenti in famiglia non ci sono stati, a differenza dell’abuso di mezzi correzione: per questo reato ieri, al termine della requisitoria, ha chiesto la condanna a un anno e sei mesi per la madre dei bambini e un anno per il compagno. La vicenda contestata risale a qualche anno fa ed è accaduta in un paese dell’Oristanese: all’epoca dei fatti i piccoli avevano 9 e 6 anni e vivevano con la madre, appunto, e il compagno. L’indagine era partita dalla segnalazione di alcuni vicini, la Procura aveva disposto accertamenti affidati ai carabinieri: dalle intercettazioni ambientali emersero frasi come “cretina” o “asino” ma anche minacce “ti sbatto la testa al muro” e quella pesantissima “se non leggi ti ammazzo”, pronunciate dagli imputati. E ancora sculacciate. In un’occasione la mamma avrebbe colpito con un mestolino il bambino che non avrebbe letto bene il testo assegnato a scuola. Al processo è parte civile il padre dei due bambini con l’avvocata Angela Cappai.

Ieri l’arringa dell’avvocata Antonella Piredda (per l’imputato), secondo cui all’uomo non possono essere attribuite responsabilità del reato, nemmeno in concorso, perché non è un genitore. Il 29 aprile le arringhe dei difensori, Agostinangelo Marras e Bianca Mannironi e la sentenza. ( p. m. )

